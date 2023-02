Canon e Samsung accusati di greenwashing

Sia Canon che Samsung sono accusati di greenwashing, vale a dire che entrambie le società come molti altri colossi IT hanno annunciato iniziative, impegni e investimenti per tutelare ambiente e clima, ma in realtà fanno ben poco in pratica per mettere in atto quanto promesso.

Un nuovo concorso fotografico globale è stato lanciato con l’esplicito scopo di chiedere a Canon di porre fine alla diffusione della disinformazione climatica attraverso il Canon Institute for Global Studies (CIGS). Il concorso chiamato Cameras Don’t Lie è stato lanciato dal gruppo Action Speaks Louder e da un contingente di fotografi interessati al clima.

Ogni iscrizione al concorso e, dunque oggi scatto, dovrà riguardare il cambiamento climatico. Gli scatti saranno giudicati da un gruppo di fotografi e attivisti tra cui Celina Chien, Hisham Akira Bharoocha e Naoki Ishikawa.

Stiamo cercando fotografie ambientali ispiratrici e potenti che ci incoraggino a prenderci cura del nostro pianeta. Mentre evidenzia l’impatto dell’umanità sull’ambiente, la competizione spera anche di celebrare lo spirito umano, la nostra capacità di sopravvivere e innovare

Il concorso è una risposta diretta al direttore della ricerca del CIGS Taishi Sugiyama – che secondo il gruppo ha fatto parte di influenti task force del governo giapponese – etichettando la crisi climatica come “notizie false” e pubblicando libri che mettono in discussione la scienza del clima, incluso uno rivolto ai bambini in età scolare.

Gli organizzatori del concorso affermano che Canon fa riferimento alla ricerca di questo think tank per diffondere disinformazione che può quindi utilizzare per bloccare la transizione energetica del Giappone. Canon ha recentemente tagliato i propri obiettivi climatici del 50%. Gli organizzatori del concorso fotografico di protesta sostengono che Canon impiega fonti rinnovabili solo per meno del 5% del totale, contro il 100% di altri colossi del Giappone, come Fujifilm, Nikon, Panasonic e Sony.



Anche l’associazione europea Carbon Market Watch muove delle critiche ambientaliste contro Samsung. In questo caso l’accusa è che “Samsung non prevede di passare al consumo di elettricità al 100% di energia rinnovabile fino al 2050, limitandosi invece ad adottare misure proattive.

Nel caso di Samsung invece le accuse di ambientalismo ed ecologismo di facciata, greenwashing appunto, sono motivati dal fatto che l’uso esclusivo di energia da fonti rinnovabili, annunciato nel 20218, riguarderebbe solo alcune regioni, inclusi Europa e USA, altrove invece serviranno molti più anni. Secondo quanto riporta Repubblica l’80% del consumo totale di energia Samsung è in Corea del Sud e Vietnam dove l’energia viene per lo più prodotta da combustibili fossili.

Tornando a Canon, Action Speaks Louder chiede alla società di rilasciare una dichiarazione pubblica per non approvare in alcun modo le opinioni contro scienza fatte dal CIGS. Le iscrizioni per il concorso sono aperte fino alle 23:59 del 28 febbraio 2023, del fuso orario Japan Standard Time (JST). L’ingresso al concorso è gratuito e le linee guida complete per l’invio possono essere trovate sul sito web di Cameras Don’t Lie.

Apple è tra i primi colossi IT ad essersi impegnata attivamente e su ogni fronte per la difesa del pianeta e dell’ambiente: tutti i computer e dispositivi Apple sono privi di materiali inquinanti, tutti gli uffici e i negozi Apple nel mondo funzionano con energie rinnovabil, infine c’è un ambizioso piano per diventare una società completamente green e zero emissioni entro il 2030.