Google vuole che passiate più tempo sul Play Store

Google ha appena annunciato una serie di aggiornamenti al Play Store nel tentativo di renderlo ancor più interessante da usare. La novità fa parte di un’iniziativa più ampia e ha come obiettivo quello di trasformare il marketplace in “un’esperienza completa che vada oltre il semplice negozio.

In pratica, il tentativo di Google è quello di farvi passare più tempo sulle pagine dello store. E’ un’idea particolarmente curiosa, così come altrettanto curioso è il modo in cui Google spera di riuscire nell’impresa.

L’aggiornamento introduce riassunti delle recensioni generati dall’AI, che sintetizzano le opinioni degli utenti per creare una opinione condivisa. Probabilmente, qualcosa di simile è stato già visto su Facebook, così come nelle ricerche su Google.

Questo approccio basato sull’intelligenza artificiale si applicherà anche a FAQ auto-generate su ogni app, alimentate dai modelli Gemini, l’intelligenza artificiale di Google Inoltre, ci saranno highlights generati dall’AI che offriranno una rapida sintesi di un’app specifica. Google ha mostrato un’immagine di esempio per un’app di fotoritocco, in cui gli highlights includevano il numero di filtri e layout disponibili, oltre agli strumenti e alle opzioni di condivisione.

Spazi condivisi

Un’altra idea che Google intende attuare per mantenervi il più possibile all’interno delle pagine del proprio store sono gli spazi condivisi sul Play Store. Non si tratta di comunità o mini social network come Reddit, ma piuttosto di pagine tematiche su vari argomenti di proprio interesse.

La società ha avviato un progetto pilota sul cricket. Lo spazio condiviso ha permesso agli utenti in India di “esplorare tutti i contenuti sul cricket provenienti da vari canali fatti convergere all’interno di un unico contenitore che includeva circa 100 app sul cricket e alcuni semplici sondaggi per gli utenti. Il prossimo spazio, si sa già, sarà dedicato ai manga giapponesi.

Google promette, inoltre, pagine di dettagli dei giochi arricchite, complete di video di YouTube provenienti dagli sviluppatori e promozioni che ricordano quelle su Steam.

Questa nuova esperienza si estenderà anche all’esperienza post-acquisto, poiché gli utenti vedranno note aggiornate degli sviluppatori e una sezione per suggerimenti e trucchi.

L’aggiornamento è accessibile già adesso per chi quanti anni parte del programma in accesso anticipato ed è attualmente disponibile solo per gli utenti di lingua inglese.

