Canva potenzia la progettazione grafica con AI e aree di lavoro

Canva è uno strumento di progettazione grafica online, anche gratuito, utile e apprezzato (vanta oltre 110 milioni di utenti) per creare post social, presentazioni, poster, video, logo e altro ancora: nell’ambito di un evento dedicato, sono state annunciate diverse nuove funzionalità di intelligenza artificiale AI pensate per la creazione di grafica per i social media, le presentazioni e la creazione di materiale pubblicitario, con strumenti che semplificano la vita, anche a chi non ha mai usato tool di questo tipo.

Una delle novità è il Brand Hub che si aggiunge alla Visual Worksuite, e offre strumenti che dovrebbero consentire di ottenere risultati con maggiore coerenza nell’identità visiva; è possibile creare “Brand Kit” con risorse specifiche quali logo, font, colori, linee guida per la progettazione, che lo distinguono da alternative cloud tradizionali.

Anziché usare drive condivisi e messaggi Slack, i designer possono avere un unico punto di riferimento per gli asset con cartelle dedicate a eventi, campagne e progetti vari, sfruttando i modelli di riferimento per compiti ripetitivi, come ad esempio le campagne via mail.

Uno strumento denominato “Magic Eraser” consente di rimuovere ciò che non si gradisce in una immagine (es. una persona in uno sfondo o un oggetto indesiderato); “Magic Edit” permette di scambiare un oggetto con un altro utilizzando l’AI generativa; “Magic Design” propone una selezione curata di modelli personalizzati (es. poster e biglietti di auguri).

Il “Magic Replace” permette di sostituire gli asset in automatico in vari elementi associati a un progetto. In Canva arriva anche assistente basato sull’intelligenza artificiale AI, con funzionalità di copywriting: in altre parole generare stringhe di testo partendo da semplici idee, da sfruttare in siti web o presentazioni.

Altra novità è la funzione di traduzione dei testi con supporto di oltre 100 lingue, funzionalità per i video per integrare colonne sonore in automatico, il supporto di 953 nuovi font e altri strumenti per modificare layout, livelli, stili, sfumature e altri dettagli delle immagini.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.