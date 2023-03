Nothing Ear (2) vorrebbero essere gli AirPods Pro 2 di Android

In attesa di Phone (2), e come anticipato, Nothing ha annunciato il lancio dei suoi auricolari wireless di seconda generazione, che prendono il nome di Nothing Ear (2) e che offrono molte delle funzionalità degli AirPods Pro 2 di Apple a un prezzo inferiore. Ecco caratteristiche tecniche, foto e prezzo di lancio.

Gli auricolari Ear (2) sono i diretti successori di Nothing Ear (1). La società ha utilizzato lo stesso fattore di forma generale, con tanto di design trasparente che permette di vedere alcuni delle componenti interne, con un look certamente unico e accattivante. C’è un corpo trasparente per lo stelo, con componenti aggiuntivi alloggiati nella parte superiore in plastica bianca che ha anche una punta in silicone per una migliore e confortevole verstibiltà all’orecchio.

Come gli AirPods Pro 2, gli auricolari Ear (2) sono dotati di cancellazione attiva del rumore. Dispongono anche di una modalità di trasparenza adattiva che ha lo scopo di regolare la riduzione del rumore in base all’ambiente in tempo reale, come la Trasparenza adattiva di Apple.

Per quanto riguarda la qualità del suono, Nothing ha aggiunto la certificazione Hi-Res Audio e LHDC 5.0, che è un codec audio a bassa latenza destinato a fornire un suono migliore. C’è anche un driver da 11,6 mm e un design a “doppia camera” per una migliore qualità sonora e un ” flusso d’aria più fluido”.

Gli auricolari Ear (2) mancano di molte delle funzionalità presenti su AirPods Pro 2 quando vengono usati in abbinamento con i dispositivi Apple, come l’accoppiamento istantaneo, il cambio automatico del dispositivo e l’audio spaziale. Al contrario gli auricolari Nothing permettono all’utente di equalizzare musica e audio, anche per creare profili di ascolto personalizzati, una possibilità che invece Apple non ha mai concesso nei suoi aricolari.

Il costruttore evidenzia Dual Connection per la connessione a due dispositivi contemporaneamente e una tecnologia vocale per una migliore qualità delle chiamate. A livello di autonomia, gli auricolari Nothing Ear (2) offrono 36 ore di riproduzione totale grazie alla custodia di ricarica, ma con ANC spento, e offrono una resistenza all’acqua IP54 in modo da poter resistere al sudore.

Gli auricolari Nothing Ear (2) hanno un prezzo di 149 euro sono disponibili per l’acquisto anche da Amazon a partire da oggi con inizio spedizioni dal 31 marzo.

Per leggere la recensione degli AirPods 2 Pro il link da cliccare è questo.