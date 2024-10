Reloop RP-8000 MK, giradischi a misura di Serato DJ Pro

Pubblicità

I DJ professionisti ma anche i più semplici appassionati di musica possono trovare la giusta risposta alle proprie esigenze musicali nel Reloop RP-8000 MK, un giradischi altamente versatile e con una alta qualità del suono. È tra i più avanzati in circolazione, questo perché è frutto di una collaborazione con artisti internazionali del settore.

Innanzitutto, è compatibile con il DVS (Digital Vinyl System), perciò i DJ possono utilizzare software di mixing con il controllo del vinile, che può così essere facilmente combinato con le tecnologie digitali.

Ad esempio si integra perfettamente con Serato DJ Pro, offrendo la possibilità di controllare fino a 7 diverse modalità di riproduzione tramite una sezione pad dedicata.

Include funzioni come Cue, Sampler, Loop e Slicer e 8 pad con illuminazione RGB che permettono un ottimo controllo creativo facilitando l’interazione con il software. Inoltre, è possibile utilizzare il multi encoder per sfogliare le tracce direttamente dal giradischi, caricandole istantaneamente sui deck. Inoltre la compatibilità MIDI assicura che non sia necessario un controller aggiuntivo per queste operazioni, offrendo così una maggiore praticità.

Questo giradischi è poi dotato di un braccio di tono a forma di S, staticamente bilanciato, con un meccanismo di sollevamento idraulico e anti-skating. La nuova base del braccio offre una stabilità migliorata, insieme a un angolo di tracciamento verticale (VTA) regolabile. Non manca il sistema di connessione universale per i sistemi di cartucce pick-up.

Tra le modalità più interessanti c’è la Platter Play che consente di controllare l’intonazione del piatto tramite i pad. Con 22 scale e 34 note disponibili è possibile creare fino a 9 scale personalizzate, mentre tramite i pulsanti di selezione della velocità si può effettuare il pitch bending e modificare l’intonazione del materiale audio in passi di un mezzo tono.

C’è anche una sezione pitch ad alta risoluzione con un fader digitale tramite cui regolare la velocità del piatto nella classica gamma di pitch del giradischi, fino a +/-50% in ultra-pitch. E quando il blocco del quarzo è attivo la velocità rimane stabile, permettendo una manipolazione precisa.

La velocità di interruzione del piatto invece è regolabile da 0,2 a 6 secondi, mentre il piatto in alluminio pressofuso, rivestito di gomma antivibrazioni, contribuisce a ridurre le vibrazioni indesiderate, assicurando una qualità audio superiore.

Dove comprare

Il Reloop RP-8000 MK costa 729,99 € e si può comprare anche su Amazon: in tal caso sappiate che al momento è in corso una interessante offerta che permette di acquistarlo spendendo circa 549 €.