In foto il presunto schermo OLED di iPhone 12

Con l’atteso rinnovo totale del design, più in linea con quello degli iPad Pro, è lecito attendersi anche consistenti cambiamenti nella scheda logica e nell’hardware: è questo quanto sembra anticipare una fotografia che mostra il presunto schermo OLED di iPhone 12.

In realtà il leaker Mr. White che ha pubblicato l’immagine non offre ulteriori indicazioni, salvo precisare che notch e Face ID sembrano identici a quelli dei modelli visti finora. Ma mancando un pannello attuale a confronto o ulteriori indicazioni, risulta difficile rilevare i cambiamenti principali e capire le reali dimensioni della diagonale, quindi di quale terminale si tratta.

Osservando attentamente il presunto schermo OLED di iPhone 12 in foto e confrontandolo con la stessa componente ora impiegata nella serie iPhone 11 Pro, MacRumors rileva che è cambiata la posizione del connettore tra schermo e scheda logica.

In questa nuova foto la piattina fuoriesce dalla parte inferiore del display, mentre negli iPhone attuali il connettore è collocato a sinistra, una modifica con ogni probabilità necessaria per la diversa disposizione della scheda madre. Sembra che Apple abbia modificato la posizione della scheda per far posto alle antenne per la connettività 5G. È atteso anche lo spostamento sul lato sinistro del vano che ospita la scheda SIM.

Ricordiamo che già alla fine di luglio era emersa una fotografia di un presunto schermo per iPhone 12 da 5,4″ di cui abbiamo parlato in questo articolo. Per la nuova gamma in arrivo sono attesi ben quattro terminali: iPhone 12 da 5,4”, iPhone 12 Max da 6,1 pollici entrambi con doppia fotocamera, accompagnati da iPhone 12 Pro da 6,1” e iPhone 12 Pro Max da 6,7” con tripla fotocamera più sensore di profondità LiDAR.

