Caricatore USB per auto con ricevitore Bluetooth incorporato a 23,99 euro

Un solo dispositivo per ricaricare fino a due dispositivi in auto, inviare musica e telefonate via Bluetooth all’autoradio, leggere la musica da chiavette USB, tenere sotto controllo la batteria del veicolo e salvare automaticamente sulla mappa dello smartphone la posizione in cui è stata parcheggiata l’autovettura. Sono queste le cinque funzioni offerte da un solo dispositivo, Anker Roav F2, in sconto a 23,99 euro.

Si tratta di una pratica soluzione per portare la musica senza fili anche nelle autoradio più datate dove mancano Bluetooth, lettore CD e presa AUX in quanto si infila nella presa accendisigari e trasmette la musica sfruttando una stazione radio FM vuota.

Come detto, può anche leggere direttamente la musica contenuta in una chiavetta USB grazie all’apposito lettore incorporato, C’è poi un microfono che permette di gestire le telefonate in vivavoce e le due prese USB permettono di ricaricare contemporaneamente fino a due dispositivi.

Grazie all’app abbinata, per iOS e Android, è possibile tenere sotto controllo la batteria del veicolo e sfruttando il GPS dello smartphone il dispositivo è perfino in grado di capire quando si parcheggia l’auto, memorizzando su una mappa la posizione per aiutare l’utente a ritrovarla facilmente in seguito.

Di questo accessorio abbiamo già parlato in occasione della recensione della generazione precedente che, secondo quanto si apprende dalle recensioni di chi li possiede entrambi, differiscono unicamente per la potenza di uscita delle due USB (nel nuovo modello entrambe le uscite supportano la tecnologia IQ)

Normalmente costa 30 euro, ma usando il codice UMXAJWSY è possibile acquistarlo per soli 23,99 euro.