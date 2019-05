Aggiornata l’app per gli sviluppatori che partecipano alla WWDC19

Apple ha aggiornato l’app ufficiale per iOS dedicata all’annuale Worldwide Developers Conference (WWDC) che quest’anno si terrà dal 3 al 7 giugno a San Jose presso il McEnery Convention Center.

Tra i cambiamenti dell’app: una nuova icona con logo Apple tipo luce al neon, graficamente più in “tema” con gli inviti dark in precedenza diramati. Nelle note di rilascio Apple spiega che è stata integrata una nuova area profilo per la gestione delle notifiche, evidenzia la presenza di una funzionalità di accodamento virtuale per i laboratori pratici, minori migliorie e bug fix.

La 30a edizione della annuale WWDC si terrà presso il McEnery Convention Center di San Jose. A partire dal 3 giugno sviluppatori provenienti da ogni parte del mondo avranno l’opportunità di scoprire nuove tecnologie Apple, novità relative ai linguaggi di programmazione come Swift, alle API di sviluppo, settori quali apprendimento automatico, realtà aumentata, salute e benessere.

Il programma di quest’anno prevede sessioni tecniche, laboratori pratici e relatori di spicco. È previsto il consueto keynote di apertura nel corso del quale – tra le altre cose – dovrebbero essere presentate in anteprima le versioni preliminari (beta) di iOS 13, macOS 10.15, watchOS 6 e tvOS 13.

L’app WWDC rchiede iOS 12.0 o versioni successive; è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch, Apple TV, “pesa” 40,9MB e si scarica gratis dall’App Store.