Neffos C7 Lite arriva in Italia

TP-Link annuncia l’arrivo sul mercato italiano del nuovo Neffos C7 Lite, il secondo smartphone della gamma ad essere dotato del sistema operativo Android Go.

Fin dal suo ingresso sul mercato nel 2015, il brand Neffos ha proposto dispositivi mobile affidabili a prezzi allettanti, caratterizzati da una particolare attenzione per la qualità della connettività e la semplicità di utilizzo, come evidenziato dallo slogan “Faster Wi-Fi, Better Signal Phone, Smarter Home”.

Neffos C7 Lite è dotato di antenne basate su tecnologia 4G LTE e chip Wi-Fi, entrambi sottoposti ad approfonditi test in una camera anecoica nei laboratori TP-Link e in una macchina di prova ESD per garantire una migliore ricezione e resistenza alle scariche elettriche per impedire l’interferenza elettromagnetica e rendere il segnale più efficiente.

Esteticamente lo smartphone si presenta con una scocca solida dalla linea elegante ed ergonomica, piacevole da tenere con una sola mano grazie alle sue dimensioni ridotte e al display con angoli leggermente arrotondati che ne facilitano la maneggevolezza. Lo schermo è un pannello FullView 18:9 da 5.45 pollici, capace quindi di agevolare anche la lettura e la scrittura dei messaggi.

Ma il punto di forza di Neffos C7 Lite è il sistema operativo Android Go, che permette un’esperienza d’uso veloc e fluida. Le applicazioni si aprono più velocemente e occupano meno spazio nell’archivio integrato, così che gli utenti possano installarne un numero maggiore e salvare file offline nella memoria da 16 GB, espandibile fino a 128 GB tramite microSD.

Questo smartphone monta inoltre una fotocamera posteriore da 8 megapixel accompagnata dalle modalità HDR, Burst e Panorama: quella frontale è invece da 5 MP ed è coadiuvata dal sistema AI Beautify con 10 livelli di correzione in real-time per ritratti di qualità. Presente inoltre il Selfie Flash che migliora gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione.

Neffos C7 Lite è in vendita nei punti vendita specializzati e della grande distribuzione con un prezzo ufficiale al pubblico di 89,99 euro.