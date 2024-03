CarPlay e Android Auto senza fili con l’adattatore PODOFO

La vostra automobile usa CarPlay o Android Auto in versione solo cavo? Allora approfittate dell’offerta in corso sull’adattatore PODOFO, una piccola scatolina che per meno di 20 Euro vi permette di trasformare il vostro sistema cablato in un sistema wireless.

Prima di acquistarlo tenete presente alcune cose: innanzitutto va chiarito che non vi mette il CarPlay o la piattaforma Android Auto nell’automobile. Se non cel’avete già, non farà questa magia.

Semplicemente “taglia il filo” necessario per poter usare la piattaforma durante la guida che, come è risaputo, si attiva soltanto collegando il telefono all’auto. Con questo adattatore si ottiene un collegamento di tipo wireless, sfruttando la tecnologia Bluetooth 5.2 oppure il WiFi a 2.4 GHz o 5.8 GHz.

Tenete conto che funziona con il 98% delle automobili attualmente in circolazione tra quelle di Honda, Audi, Porsche, Mercedes, Renault, Nissan e svariati altri marchi.

E per farlo funzionare non bisogna installare nulla: è un dispositivo Plug-and-Play, perciò una volta collegato all’auto via USB-C basterà connettere il telefono alla rete generata dall’adattatore e il gioco è fatto.

La comodità non è data solo dal fatto che è compatto (6 x 6 x 1,3 centimetri) e quindi facile da trasportare, ma soprattutto perché mantiene tutte le funzioni originali, perciò non modifica l’interfaccia e si potrà continuare ad interagire con il sistema tramite il touchscreen, i comandi al volante o quelli vocali già previsti dalla propria auto.

Soltanto un’ultima precisazione: ci sono due versioni, una compatibile CarPlay e una compatibile Android Auto, quindi scegliete bene quella che vi interessa in fase di acquisto.

E per quanto riguarda quella Android, sappiate che allo stato attuale non supporta i telefoni Samsung e Huawei.

Infine, quando scendete dall’auto scollegate questo adattatore perché – spiega il produttore – c’è il rischio che scarichi la batteria dell’automobile.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 36,22 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 50% andando a spendere soltanto 17,91 €.

