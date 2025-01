La casa Transformer di Pininfarina cambia forma e funzioni al CES 2025

Pubblicità

Prosegue la collaborazione di Pininfarina con AC Future, specializzata in soluzioni abitative sostenibili: sulla scia del design presentato lo scorso anno sempre Las Vegas, la collaborazione si espande con la presentazione al CES 2025 dei primi prodotti che AC Future porterà sul mercato: l’AI-THu (AI Transformer Home Unit), l’AI-THt (AI Transformer Home Trailer) e l’AI-THd (AI Transformer Home Drivable).

Queste soluzioni sono presentate come in grado di ridefinire e il concetto di vivere mobile e compatto, soluzioni versatili che superano gli standard convenzionali ed elevano il concetto di abitare adattabile.

AI-THu: AI Transformer Home Unit

Il primo prodotto della linea AC Future, l’AI-THu è una casa intelligente sostenibile che si trasforma per offrire 37 metri quadrati di spazio abitativo interno, inclusi 4 metri quadrati di patio esterno. È costruita su una piattaforma base fissa.

All’interno, l’area principale di vita può facilmente trasformarsi in un salotto, un ufficio produttivo o una camera da letto aggiuntiva. L’espansione frontale offre uno spazio abitativo o una postazione di lavoro convertibile, mentre la camera da letto principale, accessibile privatamente, include opzioni di guardaroba estensibili per lo stoccaggio ottimale.

Equipaggiata con tecnologia smart home AI, pannelli solari, stoccaggio energetico, un generatore d’acqua, elettrodomestici e spazio dispensa, l’AI-THu bilancia tecnologia, forma e funzionalità. A partire da 98.000 dollari, circa 95mila euro, il modello base AI-THu consente a clienti e aziende di installare la casa intelligente ovunque, sia in rete che fuori rete, mantenendo i comfort e le utilità di una casa tradizionale.

La superficie compatta dell’AI-THu può essere personalizzata e ampliata in base alle esigenze dell’utente. La piattaforma base consente di aggiungere ulteriori spazi di stoccaggio o abitativi a livello inferiore senza aumentare la superficie esterna della struttura, rendendola ideale per ambienti ristretti o siti remoti.

Progettata per uso a medio-lungo termine o permanente, l’AI-THu somiglia a una casa convenzionale e si fonde con l’ambiente circostante. Il prodotto è indicato come perfetto per giardini privati, sviluppi più ampi, proprietà vacanziere, affitti Airbnb, eventi B2B, soluzioni abitative per il settore militare o la gestione delle emergenze. Sono supportate configurazioni fino a 111 metri quadrati, con aree ombreggiate opzionali, set barbecue e moduli di stoccaggio extra disponibili.

AI-THt: AI Transformer Home Trailer

L’AI-THt è un trailer trasformabile lungo 7,3 metri che si espande per offrire fino a 37 metri quadrati di spazio abitativo interno., con spazi abitativi e arredi flessibili. A differenza delle tradizionali case su ruote, l’AI-THt non richiede una cabina di guida frontale, offrendo un ambiente interno più spazioso e premium che raddoppia di dimensioni quando completamente espanso. Il design esterno dell’AI-THt è indicato come in grado di migliorare le performance di traino e l’autonomia.

AI-THd: AI Transformer Home Drivable

L’AI-THd è il design originale visto al CES 2024. È una una versione “intelligente”, autosufficiente e guidabile dell’AI-TH che espande l’unità da un piccolo veicolo ricreativo a un spazio abitativo mobile. L’AI-THd offre la libertà di spostarsi e installare la casa trasformabile in pochi minuti. La cabina di guida può essere convertita in un ufficio mobile o una seconda camera da letto. L’AI-THd avrà tecnologie intelligenti abilitabili simili a quelle dell’AI-THu e dell’AI-THt.

Oltre alle novità nel settore automotive, trovate tutti i servizi sul CES 2025 a partire da questa pagina di macitynet.