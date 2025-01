CES 2025, Acer amplia la gamme eMobility con tre nuovi scooter

Pubblicità

Nell’ambito del CES 2025 di Las Vegas Acer ha presentato tre eScooter, ampliando la gamma di soluzioni di e-mobility con Predator ES Storm pensato per l’outdoor, e gli Acer ES Serie 4 Select e ES Serie 5 Select pensati per la mobilità nel traffico urbano.

Predator ES Storm

Predator ES Storm è un eScooter pieghevole con sospensioni ammortizzate. Il display integrato con l’app eMobility di Acer, permette di personalizzare l’esperienza di guida, regolando velocità, cruise control, cambio marcia, illuminazione laterale e controllo dei fari. Il motore è da 500W indicato come in grado di garantire accelerazioni su strade pianeggianti e affrontare con le salite con una potenza di picco superiore a 900 W. Il sistema di recupero dell’energia cinetica (KERS): ricarica l’eScooter convertendo l’energia di frenata in energia utilizzabile. La batteria Li-Ion da 42V/16 Ah promette un’autonomia fino a 60 km con una singola carica.

Da segaalre I pneumatici tubeless da 10″ e la sospensione della forcella anteriore, che funge da ammortizzatore. Gli eScooter Predator ES Storm pesano 20,45 kg, sono dotati di frecce integrate nel manubrio, di un freno a disco anteriore e di un freno elettrico e-ABS posteriore, per una maggiore sicurezza. I prezzi di listino partono da 629,00 €.

Acer ES Serie 5 Select

Con un motore da 500 W, batteria ad alta capacità, design pieghevole, frenata reattiva e un sistema di ammortizzazione, gli eScooter Acer Serie 5 Select sono indicatti come in grado di affrontare le strade cittadine senza sforzo utilizzando 4 modalità di accelerazione con cruise control.

Il motore eroga una coppia di 29 Nm raggiungendo velocità fino a 25 km/h. La modalità Sport consente di affrontare salite fino a 23 gradi. Il sistema frenante eABS è indicato come “ad alta risposta” e non manca il freno a disco anteriore. La tteria da 16 Ah permette di affrontare fino a 60 km di percorso con una sola carica.

Con un peso di soli 20,46 kg e una capacità di carico fino a 120 kg, il design leggero e pieghevole lo rende facilmente trasportabile e riponibile. Da segnalare i pneumatici tubeless da 10″ e le luci ad alta visibilità. I prezzi partono da 599€.

Acer ES Serie 4 Select

Il modello Acer ES Serie 4 Select è pensato per chi cerca un eScooter flessibile, facilmente ricaricabile e a un prezzo contenuto. Il motore posteriore da 400 W e picchi fino a 800 W, permette di affrontare salite ripide e terreni accidentati. Diverse impostazioni di velocità consentono di scegliere le modalità di guida, da crociera a 6 km/h velocità fino a 25 km/h (a seconda delle normative locali). La Modalità Sport Booster: permette di sblocca il motore per affrontare salite più impegnative. Il sistema KERS consente di recupera rel’energia cinetica durante la frenata e la marcia a vuoto, prolungando l’autonomia. La batteria si ricarica in 5 ore e copre distanze fino a 45 km con una singola carica.

Con un peso inferiore a 20 kg, questo eScooter pieghevole può sostenere fino a 120 kg. Il sistema frenante prevede disco anteriore ed e-ABS posteriore. I pneumatici tubeless da 10″ promettono stabilità e comfort, mentre la sospensione anteriore funge da ammortizzatore, riducendo l’impatto di urti e terreni irregolari. I prezzi partono da € 499.

Tutti gli eScooter Acer sono certificati IPX5 e possono essere utilizzati anche sotto la pioggia. I modelli in queatione saranno disponibli nel primo trimestre 2025.

