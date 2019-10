Catena di luci LED lunga 30 metri in sconto del 70%: solo 17,70 euro

Se avete un giardino o una casa con ingresso indipendente e volete arredare la superficie esterna con delle luci, oppure se volete mettere le luci all’albero di Natale o decorarci la vetrina del negozio, quelle di OxyLED in offerta con un codice a soli 17,70 euro potrebbero fare al caso vostro.

Quella in promozione è in sostanza una catena di luci con filo che possono essere posizionate come più si preferisce perfino all’interno di una vetrina. Sono 300 piccoli LED per 30 metri di cavo complessivo alimentabili via rete elettrica tramite collegamento della spina di tipo Schuko.

In dotazione è presente un telecomando: oltre ad accensione e spegnimento permette di regolare a distanza la luminosità, il tipo di effetto e permette anche di impostare un timer per lo spegnimento automatico.

Le luci sono piuttosto piccole, perciò possono funzionare anche come soluzione per illuminare un albero di Natale posto all’aperto anche per via dell’impermeabilità certificata IP65. Inoltre il filamento che accompagna il cavo è flessibile, consentendo una migliore sistemazione delle luci intorno a strutture di forme complesse.

Il costo di questa bobina di luci LED è di 59 euro che tuttavia può essere abbattuto per il 70% inserendo il codice 37QQXJCO nel carrello. Il prezzo finale sarà di soli 17,70 euro spedizione inclusa.