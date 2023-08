Sconto auricolari a conduzione ossea Shokz, sicurezza ed igiene da 69,95

Se siete tra coloro che amano corre in strada o andare in bicicletta indossando un paio di auricolari e per questo avete necessità di percepire esattamente uel che accade intorno a voi, dovreste fare subito un giro su Amazon: gli auricolari a conduzione ossea Shokz OpenMove sono infatti al prezzo più basso di sempre: 69,95€.

Di questi auricolari abbiamo pubblicato recentemente una recensione che vi dice tutto quel che vi interessa sapere se avete anche una minima intenzione di comprarli. Se non volete leggere tutto qui in sintesi vi diciamo che si tratta dei migliori auricolari possibili per chi desidera unire musica, esercizio e sicurezza e se vogliamo anche igiene.

Non funzionano come gli altri auricolari proiettando suono nel cavo auricolare ma sfruttano la capacità delle ossa dello zigomo di trasmettere il suono all’orecchio interno saltando il timpano. Questo metodo, sfruttato tra gli altri da Beethoven per comporre musica quando venne afflitto da sordità, consente di lasciare libero il condotto uditivo così che rumori come quelli delle vetture, un clacson o le voci di chi vi circonda vi arrivano perfettamente.

Oltre a questo gli OpenMove come tutti gli auricolari Shokz sono anche piÙ igienici. Non mettendo niente nell’orecchio, riducono la necessità di pulizia del dispositivo e possono essere scambiati tra persone diverse con meno preoccupazioni.

Gli OpenMove sono il modello base di Shokz, il cui brand è sinonimo stesso di auricolari a conduzione ossea e produce i migliori dispositivi al mondo in questo campo, ma sono perfetti per chi vuole avere un’ottima qualità musicale o per i podcast e non spendere molto. Hanno un’autonomia di sei ore, ricarica con porta USB-C, resistenza all’acqua. È ovviamente possono anche essere usati per telefonare.

Costerebbero 89,9 € ma su Amazon sono in sconto del 22% e li pagate quindi 69,95€ che è il prezzo più basso di sempre.

Da notare che se volte qualche cosa in più trovate in ribasso anche gli OpenRun (anche questi provati da Macitynet) che hanno una superiore autonomia e sono leggermente più piccoli e leggeri. Li pagate 109,95€ invece che 139,95€.

Sconto anche per gli OpenRun Pro che sono l’ultimo modello in fatto di rilascio. Offrono una nuova tecnologia che dovrebbe migliorare la risposta dei bassi e hanno un’app di supporto e durano anche di più degli OpenRun Pro. Lo sconto li porta da 189,94 € a 159,95.