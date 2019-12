[banner]…[/banner]

La stagione dello shopping è già iniziata da tempo, e il Natale è ormai alle porte. Che cosa regalare ad un parente o un amico che ha un iPhone? Nel nostro precedente articolo abbiamo provato a dare qualche idea generale, utile anche per chi ha altri prodotti della Mela, ma in chi compra un iPhone di solito c’è qualche cosa di speciale. Si tratta di persone che amano le cose di alto livello tecnico, ma anche di design, capaci di farle distinguere. Qui di seguito vi proponiamo dieci regali specifici che si adattano perfettamente al profilo di chi ha un iPhone. Chi li riceverà li gradirà certamente riconoscendo nella persona che presenta loro il dono, un amico, un parente o un conoscente, particolarmente competente in fatto di ultime novità del mondo degli accessori ma anche qualcuno che sa perfettamente interpretare la loro ricerca per prodotti di qualità. La maggior parte dei prodotti qui sotto sono disponibili da Amazon con spedizione rapida e in arrivo per Natale.

Cover Apple per iPhone

Sono davvero tante le cover disponibili in Apple Store, tutte di qualità, realizzate da Apple e non, in grado di far breccia nei cuori di qualsiasi possessori i iPhone. Macitynet ha molti articoli dedicati alla selezione delle migliori (specialmente degli ultimi modelli come iPhone 11, iPhone 11 XR, iPhone 11 Pro) ma per un regalo probabilmente la scelta migliore è acquistare una custodia Apple. Trovate praticamente quasi tutte quelle disponibili su Amazon, raggruppate a questo link. Le tipologie sono le più diverse, si va da quelle in silicone colorate a quelle in silicone trasparenti, passando per quelle in pelle e le “lussuose” Folio, con il fattore di forma a libretto. Queste ultime rappresentano un eccellente regale di Natale per qualità e valore del dono. La maggior parte delle cover Apple sono in spedizione a un solo giorno

Cover Moshi Altra

E se non si volesse acquistare una custodia Apple ma si volesse puntare su qualche cosa di elegante? Anche qui il consiglio è dare una occhiata alle nostre guide, ma se ne decidessimo di consigliarne una sola, magari per un pubblico femminile, suggeriremmo di dare una occhiata alle Moshi Altra. Si tratta di una custodia protettiva sottile ed elegante, con un cinturino rimovibile che offre un comfort senza mani e un motivo testurizzato che migliora la presa su iPhone 11. Ha una elevato fattore di protezione (testata su cadute fino a 1,22 m da qualsiasi angolazione) ed è compatibile con i caricabatterie wireless.

Smart Battery Case Apple

Chiunque abbia un iPhone, o un qualsiasi smartphone moderno, vive costantemente con l’ansia da batteria e anche se i più recenti iPhone hanno una batteria con la più lunga autonomia del mercato, avere un sistema per allungarla ulteriormente può essere utile specie si si naviga o si guarda film. Su Apple Store ci sono centinaia di batterie, ma quelle più eleganti e adatte per un regalo sono le Smart Cover di Apple. Si tratta di una custodia e di una batteria insieme. A questo link abbiamo elencato quelle in offerta su Amazon, un articolo che vi consigliamo di leggere anche per sapere come funziona una Smart Battery Case. Qui trovate tutte le smart battery case di Amazon

AirPods

Se volete andare sul sicuro, e regalare qualcosa che sarà certamente apprezzato, allora AirPods è il regalo perfetto. E’ l’accessorio del momento, ha sbancato il Black Friday e, stando alle ultimi proiezioni, dominerà anche il 2020. Gli auricolari senza fili Apple hanno un look davvero impareggiabile, estremamente comodo e trasportabili, rappresentano il regalo perfetto per chiunque abbia un iPhone, soprattutto se si tratta di uno degli ultimi modelli che non dispone di connettore jack cuffie da 3,5 mm. In questo momento sono due i modelli che vanno per la maggiore; AirPods Pro (che però sono difficili da trovare oppure hanno tempi di consegna lunghi) e AirPods 2. Queste ultime sono in pronta spedizione e anche in sconto al momento in cui scriviamo (149,99 euro invece che 179,99 euro)

Apple Watch 4

Apple Watch è probabilmente il più memorabile dei regali per chi ha un iPhone. Si tratta di uno smartwatch che è perfettamente integrato con il telefono Apple e il suo compagno perfetto. Non dovremo certamente spiegare qui che cosa fa un Apple Watch visto che ne parliamo tutti i giorni, più volte al giorno. Non dovremmo neppure spiegare perché in questo momento consigliamo di comprare un Apple Watch 4 invece che Apple Watch 5, visto che anche questo l’abbino spiegato più volte. Ma in sintesi la risposta è: il prezzo in rapporto alla qualità. È sostanzialmente un Apple Watch 5 e ora su Amazon si comprano (forse ancora per poco) Apple Watch 4 LTE di alto livello con cassa in acciaio e bracciale in maglia milanese, con sconti anche di 300 euro. Il più perfetto dei regali perfetti… Un esempio? Questo 40mm scontato del 36%, oppure questo 44 mm scontato del 27%.

DJI OSMO Mobile 3 il Gimbal per iPhone

Si tratta di uno dei migliori gimbal stabilizzatori disponibili sul mercato, qualità garantita dal marchio DJI e dalle tecnologie implementate nell’Osmo Mobile, in questo caso alla sua seconda generazione dopo il successo del modello originale. Pensato come accessorio perfetto per gli utenti smartphone che vogliono specializzarsi in riprese fluide e professionali. Macitynet ha provato DJI Osmo Mobile 3 in questa recensione, ricavandone impressioni positive. Se non volete leggere la recensione dovreste sapere semplicemente che si tratta di un prodotto perfetto per chi ha un iPhone. La sua peculiariarità è quella di essere pieghevole, per trasportarsi all’interno di una piccola sacca. È leggero con una autonomia fino a 15 ore. Perfetto per le vacanze o per i videoblog. Su Amazon è quasi sempre in sconto.

Native Union Dock Caricabatteria Wireless

Gli ultimi iPhone hanno batterie a ricarica (anche) wireless. Abbiamo un articolo dedicato a presentare le migliori, ma se si tratta di fare un regalo quella di Native Union è una delle più belle esteticamente, in grado di risultare un vero e proprio complemento d’arredo anche per la casa. Non si tratta però solo di estetica, dato che si tratta di un accessorio in grado di supportare la velocità di ricarica wireless veloce fino a 10W, con la ricarica di iPhone fino a 7,5W. La dock propone un angolo ottimale di ricarica per un facile accesso in modalità orizzontale e verticale. Offre supporto al controllo della temperatura ottimizzato, per proteggere il dispositivo da eventuali surriscaldamenti. Infine è anche consigliato da Apple e quindi è impossibile che finisca, come altri prodotti simili, per non funzionare più per un aggiornamento software. È disponibile in vari colori e vari materiali.