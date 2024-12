A muerte è una nuova serie romantica su Apple TV Plus

Pubblicità

Apple TV+ ha annunciato la serie “Love You to Death” (“A muerte”), una commedia romantica spagnola in sette episodi, acquisita da Atresmedia TV e dal regista Dani de la Orden (“Casa en flames”).

I protagonisti della serie sono Verónica Echegui (apparsa nel film “Origini segrete”) e Joan Amargós (nella serie “Déjate ver”).

La serie sarà trasmessa dal 5 febbraio 2025, con i primi due episodi disponibili subito e gli altri ogni mercoledì fino al 12 marzo.

Di seguito la descrizione della serie comunicata da Apple: «Love You to Death” (“A muerte”) racconta la storia del diffidente Raúl (Amargós) che riallaccia i rapporti con lo spirito libero di Marta (Echegui), rimasta di nuovo incinta dopo una diagnosi di un tumore cardiaco. Ristabiliscono l’amicizia iniziata durante l’infanzia e con destino che li portati a riallacciare i rapporti, iniziano a mettere alla prova le loro convinzioni sull’amore. Riuscirà la impegno-fobica Marta a innamorarsi? E Raúl incontrerà l’amore della sua vita?».

Il cast è corale e comprende anche Paula Malia (“Valeria”), Cristian Valencia (“Barcelona Christmas Night”), Claudia Melo (“To Love Is Forever”), Roger Coma (“Grand Hotel”), Joan Solé (“Cardo”), Julián Villagrán (“The Snow Girl”) e David Bagés (“The Last Night at Tremore Beach”).

“Love You to Death” (“A muerte”) è creato e diretto da Dani de la Orden, regista cinematografico e televisivo spagnolo, con Montse Garcia (“La Ruta,” “Alba,” “The Age of Anger”), Ana Eiras (“Crazy About Her”) e Elena Bort (“Ana Tramel. El juego”) come produttori esecutivi. La serie è una produzione Atresmedia TV in collaborazione con Sábado Películas, DeAPlaneta e Playtime Movies.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme di streaming per film, serie TV, musica e videogiochi sono disponibili da questa pagina di macitynet.