Le migliori VPN per iPhone

Pubblicità Al giorno d’oggi, le VPN sono tra le app più diffuse e richieste. Questi strumenti permettono di navigare online in modo sicuro, proteggendo la privacy degli utenti e offrendo la possibilità di accedere a contenuti limitati in base alla posizione geografica. In questo articolo, presentiamo una selezione delle migliori VPN per iPhone, valutate in base a criteri come velocità, facilità d’uso, sicurezza e rapporto qualità-prezzo. Grazie all’uso di una VPN, la connessione internet viene criptata, rendendo più difficile per hacker e terze parti intercettare i dati. Di seguito una panoramica delle migliori soluzioni VPN per iPhone. NordVPN Abbiamo recensito NordVPN a questo indirizzo. Si tratta certamente di uno dei nomi più rinomati nel settore delle VPN, apprezzata per la sua sicurezza e velocità. Tra i suoi punti di forza ci sono: Doppia crittografia: Con la tecnologia “Double VPN”, NordVPN cripta i dati due volte per una maggiore sicurezza, senza perdere troppo in velocità;

Protocolli avanzati: Supporta NordLynx (basato su WireGuard), offrendo alte velocità senza compromettere la protezione.

Kill switch: Questa funzione interrompe automaticamente l’accesso a internet se la connessione VPN si interrompe.

Ampia rete di server: Offre oltre 6.000 server in più di 111 paesi.

Protezione avanzata: La funzione Threat Protection Pro protegge dai malware e pubblicità invasive, anche senza una connessione VPN attiva. Quest’ultima è chiamata Threat Protection Pro, progettata per proteggere l’attività online dell’utente in modo continuo, 24 ore su 24, anche quando non si utilizza una VPN. Questa funzione offre una protezione in tempo reale, bloccando siti web pericolosi, fermando i tracker e eliminando pubblicità invasive. Inoltre, analizza i file scaricati e rimuove quelli potenzialmente dannosi. E’ una funzionalità integrata nelle versioni desktop di NordVPN, pensata per proteggere l’utente dalle minacce digitali quotidiane, anche senza una connessione VPN attiva. Simile a un antivirus, il sistema analizza i file scaricati, eliminando eventuali malware e migliorando l’esperienza di navigazione bloccando pubblicità indesiderate e tracker online. Grazie all’intelligenza artificiale, Threat Protection Pro è in grado di rilevare tentativi di phishing e identificare siti web sospetti, inclusi quelli legati ad attacchi zero-day. Tra gli svantaggi segnaliamo il prezzo. Non che sia particolarmente elevato, ma non è tra le VPN più economiche. Prezzi e disponibilità Offerta speciale Black Friday dal 16 Ottobre al 2 Dicembre: fino al 74% di sconto + 3 mesi extra con ogni piano di 2 anni Il prezzo sarà a partire da 2.99 € e si scarica da qui. Surfshark Surfshark si distingue per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo e la possibilità di connettere dispositivi illimitati con un solo abbonamento. Tra le caratteristiche principali: Connessioni illimitate: Protegge non solo l’iPhone, ma anche altri dispositivi con lo stesso abbonamento.

Velocità elevate: Ideale per lo streaming in HD e l’accesso a piattaforme come Netflix in diverse regioni.

Sicurezza avanzata: Usa protocolli come WireGuard e OpenVPN, con funzioni aggiuntive per bloccare pubblicità e malware.

Bypass geografico: Perfetto per accedere a contenuti bloccati per localizzazione geografica. Da segnale che Surfshark gode di una sezione chiamata alternative ID, che consente di creare degli utenti virtuali, con tanto di mail da associare alla propria. Questo permette di iscriversi ai numerosi servizi in rete senza dover esporre la propria mail, così che non si verrà mai bombardati da SPAM. La funzione è particolarmente utile nel caso, ad esempio, si voglia beneficiare di bonus benvenuti sui siti di e-commerce. Tra gli svantaggi segnaliamo un supporto clienti che potrebbe essere più reattivo e veloce. C’è da dire che durante i nostri test non abbiamo avuto modo di testare il supporto molto approfonditamente, perché in realtà la VPN ha sempre funzionato correttamente. Prezzi e download Lo Starter plan partirà da 1.99€ + 4 mesi EXTRA. Si scarica a partire da questo indirizzo. CyberGhost CyberGhost è un’ottima scelta per chi cerca una VPN semplice da usare con ottime performance in termini di velocità e sicurezza. Tra i punti di forza: Facilità d’uso: L’app è intuitiva e perfetta per chi non ha molta esperienza con le VPN.

Ottimo per lo streaming: Con server dedicati allo streaming, è ideale per accedere a contenuti su Netflix, Hulu e altri servizi simili.

Protezione avanzata: Utilizza crittografia AES-256 e offre un kill switch automatico per garantire la sicurezza della connessione. Svantaggi: Non è tra le VPN più veloci sul mercato. Prezzi: Parte da 2,19 euro al mese con un piano da 2 anni, scaricabile a partire da questo indirizzo. Private Internet Access (PIA) Private Internet Access è una VPN conosciuta per la sua trasparenza e l’elevata personalizzazione offerta agli utenti. Perfetta per chi desidera un controllo maggiore sulle impostazioni della privacy. Tra i suoi punti di forza: Politica no-log: Garantisce che nessun dato venga registrato durante la navigazione.

Ampia rete di server: Con oltre 10.000 server in più di 70 paesi, PIA offre connessioni stabili e rapide.

Compatibilità: Supporta un’ampia varietà di dispositivi e piattaforme, oltre a offrire il blocco delle pubblicità con la funzione MACE. Svantaggi: L’interfaccia potrebbe risultare complessa per gli utenti meno esperti. Prezzi: A partire da 1,79 euro al mese per tre anni, si scarica a partire da qui. ProtonVPN ProtonVPN, sviluppata dal team dietro ProtonMail, è nota per il suo forte impegno nella privacy. È perfetta per chi cerca un alto livello di sicurezza con un’ottima politica no-log. No-log policy: Basata in Svizzera, un paese con leggi molto severe sulla privacy, ProtonVPN non registra alcun dato di navigazione.

Versione gratuita: ProtonVPN offre una versione gratuita senza limiti di banda, anche se con velocità ridotte.

Sicurezza: Utilizza la crittografia AES-256 con opzioni di routing aggiuntivo per una protezione maggiore. Svantaggi: La velocità nella versione gratuita potrebbe risultare inferiore rispetto ad altre opzioni. Per il download si parte da qui e il costo è di 4,49 dollari al mese se scegliete l’abbonamento biennale con 3 mesi gratis.

Offerte Speciali iPhone 15 Pro 512 GB sfida iPhone 16 Pro nel prezzo, minimo storico a 1299€ Su Amazon iPhone 15 Pro scende al minimo storico nella versione da 512GB. Ribasso a 1299 €, risparmio del 14% per una sfida ad iPhone 16 Pro quasi ad armi pari

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.