DFU Blaster Pro semplifica il ripristino dei Mac in DFU

DFU Blaster Pro è una utility commercializata dallo sviluppatore Twocanoes che promette di semplificare il ripristino dei Mac con CPU Apple Silicon in modalità DFU (Device Firmware Update), consentendo di eliminare completamente e ripristinare macOS da zero, anche su più macchine contemporaneamente.

La modalità DFU è utile, ad esempio, in caso di errato aggiornamento del Mac che rende la macchina inutilizzabile: è possibile riattivare o ripristinare il firmware ripristinato, eseguendo una particolare procedura che inizializzazione l’unità flash interna.

Il Mac da ripristinare deve essere collegato con un cavo USB-C / USB-C (compatibile sia con l’alimentazione che con il trasferimento di dati) a un diverso Mac (una macchina “master”) con CPU Apple Silicon (e con macOS Sonoma); sfruttando un hub come l’Acroname Hub3c (testato e convalidato per tutte le operazioni eseguite dal programma) è possibile ripristinare fino a 16 Mac contemporaneamente, opzione comodissima per chi ha bisogno di riattivare e ripristinare macchine aziendali.

DFU Blaster Pro (qui dettagli) può ripristinare qualsiasi versione di macOS compatibile con i Mac Apple Silicon; sfruttando la versione di macOS in formato IPSW scaricata dal sito Apple, è possibile ripristinare quest’ultima su più Mac contemporaneamente, indipendentemente dalla versione di macOS presente attualmente sulle macchine.

Si tratta di una utility costosa (99$ per un anno) che è poco interessante per l’utente comune ma è una manna dal cielo per chi si occupa di gestire parchi macchine di grandi dimensioni, riducendo al minimo i tempi di intervento. Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione dimostrativa (serve un Mac con Apple Silicon e macOS 14 Sonoma o macOS 15 Sequoia).