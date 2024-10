Il futuro iPhone SE sarà senza tasto Home

Pubblicità

Apple si sta preparando ad avviare la produzione di un nuovo iPhone SE, versione aggiornata dello smartphone entry-level che si colloca nella fascia più economica degli smartphone iOS.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg citando non meglio precisate sue fonti secondo le quali nel futuro iPhone SE non ci sarà più il tasto Home e si passerà ad uno schermo edge-to-edge senza cornici.

L’iPhone SE è stato presentato in diverse varianti nel corso degli anni, l’ultima delle quali nel 2022 (qui la nostra recensione).

“La revisione dell’SE aiuterà Apple a competere nel mercato degli smartphone di fascia bassa dove si trova ad affrontare la concorrenza di dispositivi Android, in particolare in Cina”, riferisce il sempre informatissimo Gurman. L’attuale modello SE in Italia ha un costo di listino che parte da 549€, inferiore agli iPhone standard ma un prezzo che è più elevato rispetto a molti rivali. “L’ammodernamento dell’SE per renderlo più simile a fratelli di fascia alta, dovrebbe attirare acquirenti attenti al budget e potenzialmente consentire di riconquistare quote di mercato perse a favori di marchi quali Huawei e Xiaomi”, scrive ancora Gurman.

Il redattore di Bloomberg riferisce ancora che Apple nello stesso periodo in cui intende commercializzare iPhone SE, avrebbe in cantiere anche nuovi modelli di iPad Air e nuove tastiere dedicate.

Tornando all’iPhone SE che dovremmo vedere nel 2025, sono circolate diverse indiscrezioni. Il leaker noto come “Ice Universe” ha riferito della presenza di Face ID e USB C, display che passerebbe da 4,7″ a 6,06″, schermo OLED, chip A18, 6GB o 8GB di memoria RAM, chassis in alluminio e fotocamera principale da 48MP. Secondo questo leaker il lancio del nuovo iPhone SE è previsto tra marzo e maggio 2025 con prezzi che negli USA potrebbero partire da 499$.

Altre indiscrezioni riferiscono di uno chassis del tutto analogo a quello di iPhone 14. Ne dovremmo sapere di più nelle prossime settimane, man mano che i “rumors” cresceranno, filtrando informazioni che arrivano dalla filiera produttiva.