ChatGPT supera il colloquio di assunzione Google per gli sviluppatori

Se fosse una persona reale, ChatGPT – il chatbot basato su intelligenza artificiale e machine learning specializzato nella conversazione con un utente umano – sarebbe in grado di passare il test di livello 3 che bisogna superare per essere assunti da Big G per incarichi nell’ambito dell’ingegneria del software.

Lo riferisce PC Magazine spiegando che l’esperimento è stato fatto nell’ambito di test di Google con vari chatbot; ChatGPT ha dimostrato capacità di risposta coincise e di essere in grado di replicare in modo estremamente fedele alle domande. Il livello 3 è considerato una posizione entry-level nell’engineering team di Google ma permetterebbe ad un essere umano di ottenere una remunerazione annua di circa 183.000$.

L’intervista di Google per i software engineer prevede ovviamente domande tecniche alle quali ChatGPT ha dimostrato di saper rispondere. Questi risultano sollevano interrogativi sulla capacità della piattaforma di trasformare non solo Google (allarmata dalle possibilità di IA come ChatGPT) ma anche tutto settore della programmazione.

PCMag ha chiesto a ChatGPT se un giorno questa tecnologia potrà sostituire i programmatori e la risposta è stata: “No, ChatGPT non sostituirà i Software Engineer. ChatGPT è uno strumento che può essere di aiuto in alcuni compiti, ma non può del tutto sostituire la creatività, l’abilità nella risoluzione di problemi e la capacità di pensiero critico di ingegneri del software umani”, spiegando ancora che “ChatGPT richiede ad ogni modo supervisione e vigilanza umana per operare efficacemente”.

Alla richiesta se la sostituzione dei programmatori potrà avvenire tra 20 anni, e se a rischio sono forse posizioni di più basso livello, ChatGPT ha ammesso che il problema potrebbe riguardare posizioni di livello inferiore ma ribadito che la sostituzione completa non sarà mai possibile, e che si tratta di strumenti utili solo per l’assistenza di Software Engineer.

ChatGPT ha in precedenza dimostrato di essere in grado di superare esami di medicina, legge e master, e c’è anche chi ha provato a usarlo per scrivere automaticamente articoli. Microsoft sta valutando con OpenAI (la società che ha sviluppato ChatGPT) l’integrazione dell’IA in Bing.

