Ortur Laser Master 3, la più potente delle incisori a laser con sconto di quasi 100 euro

Ortur Laser Master 3 è l’ultima delle macchine per incisione del brand, uno tra i più noti, certamente impegnato nel panorama delle top di gamma. Al momento è disponibili su tre diverse fonti, tutte con coupon esclusivo, che vi permette di portarla a casa a 614 euro. Ecco di che si tratta.

Ortur Laser Master 3 è, con ogni probabilità, una delle migliori macchine per incisione che possiate portarvi a casa, sia per qualità, che per potenza di incisione. E’, infatti, in grado di raggiungere fino a 20.000 mm/min, con una forte potenza di taglio fino a 10W, senza rinunciare ad una incisione davvero silenziosa.

Facilissima da utilizzare, è possibile incidere diversi tipologie di materiale, dalle semplici medagliette per cani ai portachiavi, senza dimenticare che può anche incidere il legno fino a 2 centimetri. Ha un peso davvero ridotto, che si aggira sui 235 grammi, quindi facilmente trasportabile, anche da una stanza all’altra. E’ possibile utilizzarla tramite app installata su smartphone, compatibile sia con iPhone, che con i terminali Android.

Come già accennato, permette di incidere il legno, e non solo: Ortur Laser Master 3, infatti, può incidere anche il metallo, perfino la pelle e l’acrilico. Gode di un sistema di protezione che lo rende molto sicuro, e che blocca il laser nel caso in cui vi sia un qualche malfunzionamento, creato anche da fattori esterni. Propone anche un pulsante di stop in bella vista, da premere per qualsiasi evenienza, così da bloccare il laser immediatamente.

E’ possibile incidere qualsiasi immagine, anche partendo da una foto scattata con il proprio smartphone, facendola rivivere, ad esempio, su una tavola di legno, restituendo un effetto artistico davvero originale. Oltre a incidere, permette anche di ritagliare la pelle, biglietti da visita, stoffe di vario genere e legno più sottile.

La macchina a incisione arriva a casa pre assemblata, e occorreranno meno di 5 minuti per montarla definitivamente.

Ortur Laser Master 3 ha dimensioni di 58 x 55 x 15 cm, ed è fatta per il 70% in alluminio, dunque molto stabile e resistente nel tempo.

Solitamente ha un costo di 709 euro, ma al momento potete acquistarla a 614,99 euro grazie ai seguenti coupon attivabile nei rispettivi store: