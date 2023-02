Apple, da 16 anni è l’ azienda più ammirata al mondo

Apple è ancora una volta in cima in una speciale classifica stilata da Fortune, quella che indica le compagnie più ammirate del mondo.

I parametri su cui si basa la classifica ruotano essenzialmente intorno alla reputazione, scremando risultati che tengono conto di interviste a circa 3700 dirigenti aziendali, direttori generali e analisti.

Al secondo posto troviamo Amazon, e al terzo posto Microsoft. Alcune società finanziarie hanno ottenuto riconoscimenti per la loro capacità di muoversi in un contesto economico complesso: troviamo JPMorgan Chase al quinto posto e anche Morgan Stanley è inclusa nella top 50.

Costco Wholesale (catena americana di ipermercati all’ingrosso) si colloca al 7° posto, mentre Netflix passa dal 9° posto dello scorso anno al 29° posto di quest’anno, caduta dovuta alla competizione sempre più agguerrita nel mondo dello streaming in cui un tempo dominava sovrana.

Altri nomi nella classifica (qui i dettagli) sono: Walt Disney (sesto posto), Pfizer (ottavo posto), Alphabet (società sotto il cui cappello include Google, al nono posto) e American Express (decimo posto).

Anche nella suddivisione della classifica per sottocategorie, Apple domina in modo trasversale per innovazione, gestione del personale, utilizzo del patrimonio aziendale, responsabilità sociale, qualità della gestione, solidità finanziaria, valori degli investimenti a lungo termine, qualità di prodotti e servizi e competitività a livello globale.

