ChatGPT sarà integrato in iPhone, iPad e Mac, e l’useremo così

Si sapeva che Apple avrebbe stipulato un accordo con OpenAI per sfruttare le funzioni di ChatGPT. Ora sappiamo, anche se solo approssimativamente, come il sistema operativo, Siri e il motore di chat generativa funzioneranno uno accanto all’altro.

Da quello che si è visto alla presentazione della WWDC, Apple ha integrato l’accesso di ChatGPT in iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia ai quali offre supporto in fatto di comprensione delle immagini e dei documenti senza dover passare da uno strumento all’altro.

In un contesto dove non è stata data troppa enfasi all’accordo, presentato come “il primo di altri”, Craigh Federghi ha spiegato che anche Siri può affidarsi a ChatGPT «senza costringere a saltare da una parte all’altra»

Tra gli esempi che abbiamo visto, la richiesta di una ricetta per 5 portate per chi si trovasse in casa «salmone fresco, limoni, pomodori» Se l’utente concede l’autorizzazione, Siri può attingere al vasto universo di conoscenze di ChatGPT e mostrare direttamente la risposta.

ChatGPT risponderà domande su documenti, PDF e presentazioni ma sarà disponibile nei Writing Tools di Apple a livello di sistema, che aiutano l’utente a generare contenuti per qualsiasi cosa si stia scrivendo. Compose permette, inoltre, di accedere agli strumenti di ChatGPT per generare immagini in un’ampia gamma di stili da integrare nel contenuto scritto.

Federighi ha mostrato la creazione di una favola della buona notte con anche alcune immagini generate da ChatGPT.

Le protezioni della Privacy sono integrate per gli utenti che accedono a ChatGPT — i loro indirizzi IP vengono oscurati, e OpenAI non conserverà le richieste. Per gli utenti che scelgono di collegare i loro account, verrà applicata la politica per il trattamento dei dati di ChatGPT.

ChatGPT arriverà su iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia più avanti nel corso di quest’anno e si baserà su GPT-4o. L’utente potrà accedervi gratuitamente senza dover creare un account, e chi si abbona a ChatGPT potrà collegare gli account e accedere direttamente alle funzioni a pagamento.