Chiavetta USB con mini registratore incorporato a soli 15 €

Se volete avere un registratore vocale sempre con voi, ecco l’offerta giusta: con soli 15 € infatti comprate una chiavetta USB con registratore incorporato, utilizzabile quindi in più di un’occasione e in svariati modi.

Il fatto che esteticamente è in tutto e per tutto una chiavetta USB (con scocca in metallo e plastica di dimensioni pari a 8,5 x 2,5 x 1 centimetri, peso 50 grammi circa), si può facilmente mimetizzare in modo da registrare senza essere notati.

A parte l’uso “spia” si rivela particolarmente utile perché, una volta agganciato all’anello del mazzo di chiavi, difficilmente si dimenticherà a casa e quindi sarà potenzialmente sempre pronto per poter registrare conferenze, lezioni scolastiche e via dicendo.

Registra a 192 kbps quindi in buona qualità e si può scegliere il formato tra MP3, wma o wav. Per usarla è semplicissimo: basta cliccare sul pulsante di avvio registrazione e al termine, cliccando su quello di stop, il file viene salvato nella memoria della chiavetta con data e ora nel nome del file.

C’è anche la funzione di registrazione automatica soltanto quando viene effettivamente rilevato un suono o un rumore, risparmiando così spazio sulla memoria ed evitando i lunghi buchi di traccia audio silenziosa.

Usa una batteria ricaricabile da 150 mAh che promette fino a 8 ore di autonomia con 1 ora di ricarica, e i file sono protetti da una password a 4 cifre, in modo tale che, qualora andasse persa, chi la trova farà fatica ad accedere ai file contenuti nella memoria della chiavetta.

Per finire, c’è anche un ingresso audio jack da 3,5 millimetri sicché si possono collegare un paio di cuffie per ascoltare le registrazioni direttamente dalla chiavetta senza dover scaricarli altrove.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 60,28 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 75% andando a spendere soltanto 15,03 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.