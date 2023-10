Prezzo stracciato per lo Xiaomi Robot Vacuum E12, solo 149,99 euro

Tra gli ultimi robot aspirapolvere rilasciati da Xiaomi c’è anche Robot Vacuum E12, tra i più economici della serie. Ancor di più oggi che anche dopo la festa degli sconti, viene proposto su Amazon a 149,90 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.

Tra i suoi punti di forza la potenza di aspirazione da 4.000 Pa per una pulizia efficace in una sola passata. Propone 4 livelli di aspirazione regolabili, a seconda dello sporco presente sul pavimento e offre una durata della batteria invidiabile, che arriva a 110 minuti in modalità standard.

Il robot Xiaomi si distingue certamente per componenti di alta qualità, come la spazzola laterale, la spazzola principale e il filtro per il contenitore della polvere, con un serbatoio dell’acqua smart che offre 3 livelli di flusso dell’acqua per permettere all’unità di regolare lo scarico in base ai diversi tipi di pavimento per evitare un eccessivo accumulo di acqua.

Ovviamente, si tratta di un aspirapolvere smart e connesso. Abbinandolo all’app Xiaomi Home offre un funzionamento semplice, potendo controllare il robot anche quando ci si trova fuori casa, così da poter programmare le attività di pulizia. Supporta anche il controllo vocale con Google Home e Amazon Alexa, mentre il percorso di pulitura a zigzag e i sensori integrati offrono la migliore esperienza di pulizia possibile, adattandosi anche agli ambienti complessi come quelli in cui sono presenti scale, gradini e ostacoli.

Solitamente Xiaomi Robot Vacuum E12 ha un costo di 179,99 euro, da listino Xiaomi, è sceso anche sotto a questo prezzo ma oggi come strascico della festa degli sconti Prime, Amazon presenza ancora al suo minimo: solo 149,99 € partendo direttamente da questa pagina.