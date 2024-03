WhatsApp ora permette di fissare più messaggi in cima nelle chat

WhatsApp offre da tempo una funzionalità che permette di fissare una chat in cima alla propria lista per trovarle più velocemente.

Nell’ultima versione dell’app di messaggistica è presente una piccola novità che permette di “pinnare” (fissare) più messaggi.

Ora è possibile fissare tre chat in cima alla propria lista per trovarle più velocemente. Per fissare una chat su iPhone basta far scorrere verso destra la chat da fissare, quindi toccare “Fissa”; su Android basta tocca e tienre premuto sulla chat da fissare, quindi toccare il simbolo del pin.

La funzione di rimozione di una chat in cima alla lista, è simile a quella per “pinnare”: su iPhone basta scorrere verso destra la chat fissata, quindi toccare “Rimuovi”; su Android basta toccare e tere premuto sulla chat fissata, quindi toccare il simbolo di scollegamento del pin.

Una volta fissato in alto, il messaggio sarà visualizzato in cima alla chat in forma di banner per 24 ore, 7 giorni o 30 giorni: basta toccare il banner del messaggio fissato per andare rapidamente al messaggio nella chat.

Toccando e tenendo premuto un messaggio fissato, è possibile selezionare la durata (24 ore, 7 giorni o 30 giorni.

Se sono stati fissati più messaggi, il banner indicherà quanti messaggi sono stati fissati in alto. Quello fissato più di recente apparirà per primo sul banner. È possibile toccare il banner per vedere il messaggio fissato successivo.

Tra le ultimi migliorie integrate in WhatsApp: la soluzione di diversi problemi che impedivano ad alcuni utenti di effettuare l’associazione dopo la disconnessione, il supporto per passare alla chat successiva dopo aver archiviato quella attuale, impostazioni dello sfondo separate per la modalità chiara e scura, e la soluzione di diversi bug. Nelle passate settimane è stata implementato anche un ulteriore livello di privacy per i messaggi vocali, che è possibile imposatre in modo che siano visualizzabili una volta in tutto (non più visibili dopo averli ascoltati).