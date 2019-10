Choetech T315, la powerbank per iPhone e Apple Watch scontata a 44,99 euro

Una batteria che ricarica iPhone ma anche Apple Watch – grazie alla piastra magnetica incorporata – e che si trasforma in supporto per la modalità Stand da usare di notte: è Choetech T315 ed al momento si compra in offerta con un codice a 44,99 euro spedizione compresa.

Questa powerbank è molto compatta ed è pensata per essere usata in mobilità per ricaricare la batteria di Apple Watch senza dover usare alcun cavo in quanto incorpora la piastra di ricarica magnetica certificata MFi. Al contempo può ripristinare anche l’energia della batteria di un iPhone collegandolo con il cavo (non incluso in confezione) all’apposita presa USB-A.

E’ da 5.000 mAh quindi promette almeno una ricarica completa per entrambi i dispositivi e viene venduta insieme ad una base per la ricarica della batteria: semplicemente la si infila nell’apposita fessura per far sì che resti bloccata in posizione verticale. In questo modo è possibile utilizzarla anche come supporto per la ricarica notturna di Apple Watch sfruttandone la sua modalità Stand.

Al mattino oltre ad Apple Watch avrete anche carica la batteria, da utilizzare poi nell’arco della giornata. Choetech T315 costa 50 euro ma inserendo il codice nel carrello prima di completare l’ordine è possibile limare il prezzo e pagarla soltanto 44,99 euro. La spedizione è inclusa nel prezzo.