Black Friday, Chromecast con Google TV a 29 euro Full HD, 49 per il 4K

Sono davvero tante le soluzioni per trasformare il proprio salotto in un centro multimediale. Tra queste, la più economica e versatile, è rappresentata da Chromecast TV. L’ultimo dongle rilasciato da Google, con telecomando, è in offerta per Black Friday sia nell modello Full HD, che quello 4K. Li trovate ai rispettivi link a 29,99 euro e 49,99 euro.

Chromecast con Google TV è, essenzialmente, un dongle Chromecast con a bordo il più recente sistema operativo Google TV, che ha sostituito di fatto Android TV, alla quale viene aggiunto anche il telecomando. Se con la vecchia Chromcast l’utente poteva limitarsi a trasmettere contenuti dal proprio smartphone, con questa Google TV c’è la possibilità di installare applicazioni direttamente sulla chiavetta e di gestirle con il telecomando, un po’ come accade con Apple TV.

All’avvio, Chromecast TV accoglie con una schermata home piuttosto intuitiva, dove sono presenti un’ampia selezione di film e serie TV provenienti dai servizi di streaming installati a bordo. Tra questi, ci sono i più diffusi, a partire da YouTube, Netflix, Disney Plus, DAZN, e chi più ne ha, più ne metta.

Una delle caratteristiche distintive di Chromecast TV è la capacità di offrire consigli personalizzati. Basandosi sui propri abbonamenti, abitudini di visione e contenuti di tua proprietà, Chromecast TV suggerisce in modo intelligente nuovi programmi e film che potrebbero essere di interesse.

Ovviamente, il telecomando è dotato di un pulsante dell’assistente che apre le porte al controllo vocale. Basta premere il pulsante e chiedere ciò che si desidera guardare.

Il prezzo della Chromecast con Google TV hanno un prezzo consigliato di 39,99 euro per il modello Full HD e di 99,99 euro per quello 4K. Oggi in offerta, invece, li si acquista, rispettivamente, al prezzo di 29,99 e 49,99 euro.

