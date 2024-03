Monopattino Xiaomi Electric Scooter 4 solo 323 euro su Amazon

Sono ormai diventati uno dei metodi più diffusi per spostarsi in economia all’interno delle città. Il successo dei monopattini si è velocemente trasformato in un rincaro generale su qualsiasi modello, ma grazie alle offerte Amazon di primavera è possibile acquistare Xiaomi Electric Scooter 4 ad un prezzo davvero conveniente: solo 323 euro partendo da questo indirizzo.

Xiaomi Electric Scooter 4 è caratterizzato da un motore da 600W, in grado di raggiungere una velocità massima di 20 km/h. La batteria è da 7,650mAh e offre un’autonomia fino a 35 km con una singola carica, consentendo di affrontare facilmente pendenze fino al 16%.

Il reparto sicurezza è affidato ad un freno a disco a doppia azione sulla ruota posteriore per un controllo ottimizzato; insieme al sistema E-ABS della ruota anteriore, la distanza di frenata sarà significativamente ridotta.

Ovviamente, non manca la tipica connettività offerta dai monopattini Xiaomi. Anche questo Xiaomi Electric Scooter 4 può essere collegato all’app Xiaomi Home tramite Bluetooth. L’app permette di monitorare in tempo reale la velocità e la carica, oltre a consentire di aggiornare il firmware e monitorare i dati di guida.

Per quanto concerne gli pneumatici, Xiaomi Scooter 4 propone una ruota da 10 pollici, quindi adatto a qualsiasi tipologia di tracciato. Peraltro, il monopattino soddisfa la più recente normativa prevista dal codice della strada, grazie alla presenza dei sensori di direzione integrati.

Prezzi e disponibilità

Il prezzo di listino originale era di 549,99 euro, ma al momento grazie alle offerte di Primavera Amazon è possibile acquistarlo ad appena 323 euro. Clicca qui per acquistarlo.

