Cinque dispositivi da tenere a portata di mano in assenza di energia elettrica

La visione delle immagini che arrivano dagli USA per l’uragano Miltron, con quasi tre milioni di persone senza eletticità, fa riflettere sui possibili oggetti da tenere in casa quando salta la corrente, in attesa degli interventi di ripristino.

Secondo il produttore Sandberg, tra i cittadini sta crescendo la consapevolezza che è necessario essere in grado di far fronte alle esigenze della propria famiglia in una situazione di crisi, ad esempio quando la fornitura di elettricità, riscaldamento e acqua potrebbe interrompersi o la società potrebbe collassare. Ciò significa che il “prepping” non sarà più riservato solo ai pochi che cercheranno di sopravvivere alla fine del mondo. Il prepping è diventato qualcosa che tutti dovrebbero prendere in considerazione. Si tratta di una misura sensata, simile all’assicurazione

Tra i vari dispositivi utili in situazioni di emergenza ci sono radio FM, powerbank e celle solari, accessori utili non solo in casi estremi ma anche da portare in vacanza, durante le escursioni, ai festival e altro ancora. Di seguito quattro prodotti particolarmente interessanti:

Survivor Lantern All-in-1 10000

È un prodotto indicato come ideale per il campeggio o le escursioni nella natura. Il dispositivo offre diverse funzioni utili: potente torcia con intensità regolabile, powerbank per ricaricare i telefoni, altoparlante Bluetooth e radio DAB e FM.

Nel caso in cui Lantern All-in esaurisca la propria carica in un luogo lontano dalle abitazioni o dagli uffici, sarà possibile ricaricarlo utilizzando i pannelli solari integrati o la manovella in dotazione. Dotato di un guscio con certificazione IPx5, per offrrire sicurezza anche nelle condizioni difficili. Su Amazon nel momento in cui scriviamo costa 119,13 €.

Survivor Powerbank 7in1 72000

Una stazione di ricarica utile con quasi tutti i gadget. La batteria da 72000 mAh è sufficiente per ricaricare lo smartphone ogni giorno per circa un mese. Il powerbank è dotato di vari connettori relativi a diversi metodi di ricarica dei dispositivi.

A bordo troviamo 2 connettori USB-C per la ricarica de dispositivi USB-C (ad esempio laptop, smartphone, tablet ecc), 1 connettore USB-A QC (per ricaricare dispositivi USB), 1 uscita CC (per la ricarica dei computer portatili mediante il cavo e gli adattatori in dotazione), 1 presa per accendisigari 180 W/12 V CC (per attrezzature da campeggio come frigoriferi o macchina per il caffè), 1 caricatore wireless (per i dispositivi che supportano questa funzione), 1 torcia con luce bianca e rossa.

Il prodotto è indicato coe wate resistant, la garanzia è di cinque anni. Su Amazon nel momento in cui scriviamo è venduto a 338,19 euro.

Sandberg Solar Charger 100 W

Un pannello solare in grado di generare energia tramite la luce del sole. La superficie è indicata come in grad di genera energia sufficiente per tutte le tue apparecchiature portatili, vale a dire notebook, powerbank e apparecchi dal grande consumo. Il pannello è dotato di una porta USB-A a ricarica rapida, una USB-C ad alte prestazioni e una uscita CC 5521.

Basta appoggiare il pannello su una superficie piana o inclinarlo verso il sole usando il supporto montato sul prodotto. L’accessorio è indicato come robusto e resistente alle intemperie. È anche pieghevole, per facilitare il trasporto e la conservazione. La garanzia è di cinque anni e il prodotto è certificato IP67. Su Amazon nel momento in cui scriviamo costa 240,79 €.

Sandberg Survivor Radio All-in-1 2000

È un dispositivo compatto, ricco di tante funzionalità utili quando siamo nella natura o in una situazione di emergenza. Offre una power bank per ricaricare lo smartphone, un altoparlante , una radio che riceve frequenze AM e FM e anche una luce che si può usare come torcia o come luce di lettura.

È possibile caricare il dispositivo con una sorgente di alimentazione USB standard, ma se non abbiamo una fonte di energia elettrica a portata di mano, possiamo usare il pannello solare incorporato e la manovella per effettuare una ricarica di emergenza. Su Amazon nel momento in cui scriviamo è venduto a 54,52 €.

Torcia LED ricaricabile Sofirn SP33S

Questa torcia è ricaricabile tramite USB; è di piccole dimensioni e può stare in tasca. Secondo il produttore offre fino a 5000 lumen. È possibile selezionare 3 livelli di luce e sfruttare la funzione powerbank per ricaricare dispositivi (la batteria è da 5000mAh). Il corpo è in lega di alluminio e il vetro usato è temperato.

È resistente all’acqua: IPX-8 (fino a 2 metri sott’acqua, non per immersioni). Integra anche la protezione contro ‘linversione di polarità (in caso di installazione errata della batteria). È possibile tenere conto della temperatura e diminuire e aumentare automaticamente la luminosità. Su Amazon nel momento in cui scriviamo è venduta a 79,99€.

