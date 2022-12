COLMI C61, tecnologia al polso al 68% di sconto

Se dovete cambiare lo smartwatch o state pensando di comprarlo per la prima volta e non volete spenderci troppo, oppure visto il periodo avete intenzione di offrirne uno in regalo, non fatevi sfuggire l’attuale offerta sul COLMI C61, un modello sobrio ed elegante che viene attualmente proposto in sconto del 68%.

Com’è fatto

Esteticamente si potrebbe anche dire che somiglia all’Apple Watch: ha una cassa in metallo con cornici fortemente stondate e il cinturino è di quelli classici in silicone con misura regolabile.

Cosa fa

Per quanto riguarda l’aspetto tecnologico che più interessa ai nostri lettori, monta uno schermo IPS da 1,9 pollici con risoluzione HD che copre il 95% della superficie frontale. Si collega allo smartphone tramite la recente tecnologia Bluetooth 5.1 che gli consente di ridurre il consumo energetico del 20% e migliora la velocità di trasmissione del 30% rispetto alla tecnologia precedente.

E’ certificato IP67 quindi resiste anche alle immersioni in acqua e la batteria, da 230 mAh, promette fino a 5-7 giorni di autonomia con una sola carica. Dall’app FitCloudPro è possibile personalizzare il tutto, scegliendo tra 5 interfacce e 28 diversi quadranti.

E’ un buon dispositivo anche per tenere d’occhio la salute: a tal proposito incorpora un sensore cardio, uno per la misurazione della saturazione e un tracker per il sonno. Può anche fornire dei promemoria per fare dell’attività fisica, per bere l’acqua, e per le donne è in grado di tenere sotto controllo anche il ciclo mestruale.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo al momento lo potete comprare in sconto: invece di 85,36 € risparmiate il 68%, andandolo perciò a pagare 27,31 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.