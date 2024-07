Come cancellare i vostri dati (e quelli dei vostri nonni) dal web con Incogni 

Pubblicità

Oggi, sempre più persone rischiano di essere ingannate online, dato che le informazioni personali degli utenti sono in possesso di molte aziende, acquisite a volte in modo non autorizzato e senza consenso. Spesso gli utenti non si rendono nemmeno conto di essere stati violati nella loro privacy fino a quando è troppo tardi.

Per molti, proteggere le proprie informazioni personali online è diventato una priorità urgente. Incogni è un servizio automatizzato che consente di eliminare facilmente i propri dati dal web con pochi clic.

Immaginate di dover eliminare manualmente i vostri dati da ogni piattaforma online che li detiene, sia legalmente che illegalmente. Sarebbe un compito praticamente impossibile non solo per il tempo richiesto, ma anche perché sarebbe difficile identificare tutte le piattaforme coinvolte.

Inoltre, molte di queste piattaforme potrebbero ignorare le vostre richieste senza un intervento legale. Pertanto, affidarsi a un servizio specializzato è il modo più semplice per proteggere le proprie informazioni.

Di fronte alla crescente domanda di privacy online, servizi come Incogni offrono soluzioni innovative per proteggere l’identità di ciascun utente e salvaguardare i loro dati sensibili.

Cosa è Incogni

Incogni è un servizio di protezione della privacy offerto da Surfshark, progettato per eliminare automaticamente i dati personali degli utenti dai broker online. Utilizza un approccio completamente automatizzato, eliminando la necessità di intervento diretto ripetuto da parte dell’utente.

In pratica, Incogni si occupa di contattare i broker di dati per conto dell’utente e richiedere la cancellazione delle informazioni personali dai rispettivi database. Attraverso un pannello utente schermato, gli utenti possono facilmente riprendere il controllo delle proprie informazioni online, identificando quali broker detengono i loro dati e scegliendo quali desiderano eliminare.

Per utilizzare il servizio, è sufficiente visitare la pagina principale su incogni.com e cliccare su “Get Started”. Successivamente, è necessario registrarsi, fornendo il proprio nome, indirizzo email, indirizzo di residenza e firmare un modulo di autorizzazione che consente a Incogni di inviare le richieste di cancellazione a nome dell’utente. Una volta completato questo processo, tutto è fatto.

Per un approfondimento consigliamo di leggere la recensione di Incogni che abbiamo pubblicato.

In questo articolo vogliamo evidenziare due delle più interessanti novità da poco annunciate.

Piano famiglia per proteggere i più fragili

La prima importante novità di Incogni è l’introduzione di piani Famiglia e Amici.

Questi piani consentono agli utenti di aggiungere fino a 4 persone all’abbonamento acquistato, offrendo un’opzione estremamente conveniente non solo per proteggere se stessi, ma anche per garantire la sicurezza dei propri genitori, nonni e altre persone anziane e più fragili.

Queste ultime, purtroppo, sono spesso i principali bersagli dei truffatori online, rendendo questa opzione non solo pratica ma anche indispensabile per preservare la loro sicurezza digitale.

Questa nuova possibilità non solo estende la protezione ai membri della famiglia e agli amici più stretti, ma rappresenta anche un passo avanti nell’assicurare che tutti i membri di una comunità o di un nucleo familiare possano beneficiare della sicurezza e della privacy offerte da Incogni.

Rimozione di più email, indirizzi i numeri di telefono

Nella nostra recensione avevamo evidenziato l’impossibilità di rimuovere più di un singolo punto di contatto attraverso Incogni: non era possibile rimuovere più di un indirizzo email, numero di telefono o indirizzo fisico.

Incogni sembra aver ascoltato le nostre considerazioni e finalmente oggi è possibile rimuovere fino a 3 indirizzi, email o numeri di telefono.

Più nello specifico ora è possibile rimuovere fino a 3 indirizzi email e 3 indirizzi fisici per tutti gli utenti, mentre gli utenti negli Stati Uniti possono eliminare anche 3 numeri di telefono.

Perché scegliere Incogni

Incogni si pone come una risposta efficace e innovativa alla crescente minaccia della violazione della privacy online.

Con la proliferazione di aziende che trattengono informazioni personali degli utenti senza il loro consenso, è diventato fondamentale per molti individui proteggere i propri dati sensibili.

Incogni offre un metodo automatizzato e accessibile per rimuovere i dati personali dai broker online, riducendo notevolmente il rischio di abusi e truffe.

La recente introduzione dei piani Famiglia e Amici rappresenta un passo ulteriore verso la sicurezza digitale, consentendo agli utenti di estendere la protezione non solo a se stessi ma anche ai loro cari più anziani, frequentemente bersagliati da truffatori.

Inoltre, con la possibilità di rimuovere fino a tre indirizzi email, fisici e numeri di telefono, Incogni offre una soluzione più robusta e completa per gestire e proteggere le informazioni personali online, garantendo agli utenti maggiore controllo sulla propria privacy.

Se volete rimuovere le vostre tracce online il link da cliccare è questo.