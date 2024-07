iPhone SE 4 sembrerà iPhone 16

Pubblicità

Si torna a parlare di iPhone SE 4, il modello di smartphone entry level di iPhone, che secondo un nuovo rumor proveniente dalla Cina, potrebbe somigliare addirittura ad iPhone 16 standard, modello atteso per l’autunno prossimo.

Questa volta è toccato al leaker “Fixed Focus Digital” affermare su Weibo che il processo di fabbricazione del retro dell’iPhone SE 4 sarà “esattamente lo stesso” di quello impiegato per il modello standard della prossima gamma di iPhone 16. Se quest’ultimo è atteso per settembre, l’iPhone SE 4, invece, dovrebbe arrivare in primavera.

Questa nuova informazione mette in dubbio un precedente rumor secondo cui Apple avrebbe utilizzato un telaio modificato dell’iPhone 14 come base per la quarta generazione dell’iPhone SE. Nel novembre 2023, MacRumors aveva appreso da una fonte vicina ai processi di produzione di Apple che le dimensioni dell’iPhone SE 4 “corrispondevano perfettamente” a quelle del modello base dell’iPhone 14 nella sua fase attuale, rumor che confermava per l’appunto le somiglianze tra i due modelli.

Anche se non è ancora chiaro cosa abbia portato a questo cambiamento (sempre che quest’ultimo rumo venga confermato) è possibile che Apple abbia deciso di adottare il nuovo processo di fabbricazione del telaio posteriore per il modello SE più economico per migliorare le economie di scala nella produzione, dato che la produzione dei modelli di iPhone 14 sta per terminare.

Questo cambiamento potrebbe anche indicare una modifica al sistema della fotocamera della quarta generazione di iPhone SE. A differenza dell’iPhone 14, iPhone SE 4 dovrebbe continuare a presentare sul retro una singola fotocamera posteriore da 48 megapixel con un retro personalizzato. Se così fosse, Apple dovrebbe comunque personalizzare il retro di questo modello entry level per adattarsi al design certamente differente sia da iPhone 16, ma anche da iPhone 14.

Quanto al prezzo, ci si attende un listino inferiore ai 500 dollari, nonostante una serie di aggiornamenti previsti per questo dispositivo più economico, che potrebbero far pensare ad un rincaro. Ad esempio, il Touch ID e il pulsante Home saranno sostituiti dal Face ID e dal notch frontale, mentre la dimensione dello schermo aumenterà da 4,7 pollici a 6,1 pollici. Altre caratteristiche attese per il prossimo iPhone SE includono una porta USB-C e la presenza del pulsante Azione.