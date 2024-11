Come creare sticker di WhatsApp fondendo le emoji su iPhone

Pubblicità

Con iPhone è possibile creare gli Sticker di Whatsapp senza bisogno di particolari applicazioni né conoscere chissà quali tecniche di elaborazione grafica al computer: quello che mostriamo in questo articolo è un semplice trucco che vi permette di combinare uno o più emoji di iPhone, trasformandoli in sticker unici e originali da condividere sulle chat di Whatsapp preferite.

Il risultato sarà qualcosa che assomiglia alle Genmoji di Apple che si possono costruire attraverso l’intelligenza artificiale. In questo caso dovrete però usare l’intelligenza naturale, quella vostra, e un po’ di olio di gomito perché non è questione di prompt ma proprio di fare il collage degli elementi sullo schermo. Ecco come funziona.

Come costruire gli Sticker per Whatsapp con iPhone

Dopo aver aperto una chat di Whatsapp, avviate la tastiera, spostatevi sul pannello Emoji e cercate quello che dovrà fare da base per tutto il resto. Una volta individuato quello che fa al caso vostro, trascinatelo all’interno dell’area in cui di norma appaiono i fumetti dei vari messaggi scambiati. Noterete che nell’angolo in alto a destra dell’emoji sarà apparso un bottoncino verde con il segno + bianco dentro. Lasciate l’emoji per trasformarla in Sticker. A questo punto potete inviarlo già così oppure renderlo ancora più vostro personalizzandolo un po’.

Come personalizzare gli Sticker per Whatsapp su iPhone

Se volete rendere lo sticker particolare e unico, anziché inviarlo cliccate su Modifica. A questo punto si aprirà il Gestore Sticker Whatsapp tramite cui poter aggiungere ad esempio del testo in sovrimpressione.

Potete però anche digitare una seconda emoji, e a quel punto lo sticker prenderà davvero vita. Nel nostro esempio, alla semplice emoji del cervello abbiamo aggiunto un paio di occhiali da sole, una lingua e delle stelline, convertendo lo sfondo delle varie emoji in trasparente (cliccando sul pulsante “A” in alto) e ridimensionandoli a piacimento per inviare così un simpatico sticker preparato a puntino.

Ci si può sbizzarrire con quante combinazioni possibili, a vostro gusto e fantasia. Volendo si possono inviare direttamente all’interno della propria chat personale (cioè auto-inviandoseli) in modo da poterli poi recuperare in qualsiasi momento e condividere nelle varie chat attraverso un banalissimo Inoltra.

Facciamo presente che un trucco simile funziona anche su Telegram, anche se in questo caso l’unica cosa che attualmente è permessa è trascinare una emoji per trasformarla in Sticker. Manca infatti tutta la parte d modifica che invece offre Whatsapp per permettere appunto di personalizzare ulteriormente lo sticker prima dell’invio.

