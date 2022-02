Come evitare problemi con l’ID Apple impostando un contatto di recovering

A chi scrive è capitato di avere a che fare con un amico che aveva dimenticato la password per l’accesso al suo ID Apple, rendendo impossiible per questa persona accedere a vari servizi e funzionalità del telefono.

Ci sono molti modi per ripristinare l’accesso al proprio account se si riscontrano problemi ed accedere con la password al proprio ID Apple, ma un modo banale per ottenere assistenza in caso di problemi consiste nell’impostare un contatto di recupero e avere la certezza di poter sempre accedere al proprio account, anche se si dimentica la password del proprio ID Apple o il codice del dispositivo.

Che cosa significa impostare un “contatto di recupero?

Un contatto di recupero dell’account è una persona che può verificare la nostra identità e aiutarci a ottenere nuovamente l’accesso al nostro account e a tutti i nostri dati se non riusciamo più ad accedervi. Non è obbligatorio impostare un contatto di recupero, tuttavia questo permette di semplificare il recupero dell’accesso al nostro account e ai nostri dati in caso di problemi.

Chi scegliere come contatto di recupero?

Il contatto di recupero deve ovviamente essere una persona che conosciamo e di cui ci fidiamo, come un familiare o un amico. Possiamo scegliere uno dei nostri contatti oppure, se facciamo parte di un gruppo “In famiglia”, è consigliabile scegliere i membri del gruppo.

Apple consente di selezionare fino a cinque contatti di recupero per il nostro account. Per proteggere la privacy, neanche Apple può sapere chi sono i nostri contatti di recupero, ed è quindi importante ricordarci chi abbiamo scelto in caso di necessità.

Requisiti per il contatto di recupero

Non possiamo scegliere chiunque come contatto di recupero ma persone che abbiamo dispositivi con iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 o macOS Monterey o versioni successive. La persone scelta, inoltre: devi avere almeno 13 anni e bisogna inoltre avere attivato l’autenticazione a due fattori per il proprio ID Apple.

Come impostare un contatto di recupero dell’account

Questa funzione è disponibile su iPhone o iPad con iOS 15 aggiornato. Procedete come segue:

Andate su Impostazioni e toccate il nome Selezionate “Password e sicurezza” e da qui “Recupero account” Nella sezione “Assistenza per il recupero”, selezionate “Aggiungi contatto recupero”, quindi effettuate l’autenticazione con Face ID o Touch ID e indicate una o più persone tra i propri contatti. Se selezionate un familiare (che fa parte del gruppo “In famiglia), verrà aggiunto automaticamente; selezionado un diverso contatto, deve accettare la richiesta. Quando l’altra persona accetta la nostra richiesta, apparirà un messaggio che indica che è stata aggiunta come contatto di recupero dell’account. Se l’amico o il familiare scelto rifiuta la richiesta o rimuove se stesso come contatto di recupero, apparirà una notifica e bisognerà selezionare un nuovo contatto di recupero dell’account.

Come recuperare l’accesso al dispositivo con il contatto di recupero

Se dimentichiamo la password del nostro ID Apple o non riusciamo più ad accedere al noatro account, basterà seguire i passaggi sul dispositivo per condividere le istruzioni visualizzate sullo schermo con il contatto di recupero di persona o al telefono. Il contatto di recupero indicherà un codice a sei cifre da inserire sul dispositivo. Dopo aver verificato la noastra identità, possiamo in questo modo reimpostare una nuova password per il nostro ID Apple.

