Come guardare il Gran Premio del Belgio di Formula 1 gratis con una VPN

Pubblicità

La stagione di Formula 1 è arrivata al suo Gran Premio del Belgio, che si correrà il prossimo 28 luglio presso il Circuit National de Francorchamps. Esistono vari servizi e piattaforme che offrono, legalmente, lo streaming delle gare e informazioni in tempo reale, ma non tutte sono accessibili dall’Italia. Questo articolo, a scopo informativo, spiega come guardare le gare di Formula 1 2024 utilizzando una VPN.

Innanzitutto, è importante capire cosa sia una VPN. Una VPN, o rete privata virtuale, protegge la connessione Internet dell’utente, criptando il traffico e instradandolo attraverso un server diverso. Questo permette di superare i blocchi geografici e simulare una connessione da un altro Paese. In tal modo, non solo si può apparire connessi da un Paese diverso, ma nessuno può vedere cosa l’utente fa online né da dove lo fa.

Una buona VPN può essere utile per accedere a siti web o app che offrono lo streaming delle gare di Formula 1 a prezzi vantaggiosi o addirittura gratuitamente. Ad esempio, Surfshark è una delle VPN più rinomate e affidabili. I piani di abbonamento partono da 2,29 euro al mese, permettendo una navigazione illimitata sotto VPN, ideale per guardare le gare di Formula 1 o altri eventi sportivi.

Surfshark dispone di oltre 3200 server in più di 100 paesi, il che la rende una scelta solida per evitare buffering e rallentamenti durante lo streaming in alta definizione. I server di Surfshark sono progettati per gestire un carico elevato senza sacrificare la velocità, con una capacità di almeno 1 Gbps per porta e fino a 2 x 10 Gbps nelle posizioni ad alta richiesta come Stati Uniti e Regno Unito.

Come vedere la Formula 1 con Surfshark gratuitamente

Per vedere la Formula 1 con Surfshark, bisogna abbonarsi al servizio, scegliere il piano più adatto e scaricare l’app disponibile per diverse piattaforme, inclusi Mac, PC Windows, smartphone Android e iPhone. Dopo aver effettuato l’accesso, si può aprire l’app, accedere al proprio account e connettersi a un server VPN nel Paese desiderato. Così si potrà visitare il sito o aprire l’app che trasmette le gare di Formula 1.

Alcune emittenti straniere trasmettono le gare gratuitamente, seppur con limitazioni, come la disponibilità solo di alcuni GP. Nel caso del Gran Premio del Belgio però è possibile seguire gratis la gara su Servustv.com, RTL o Auvio, canali dove il Gran Premio sarà proiettato in chiaro per il pubblico locale di rispettivamente Austria, Lussemburgo e Belgio. Per accedervi ovviamente vi servirà una VPN come Surfshark che vi permetterà di connettervi ad un IP di uno dei tre Paesi e assistere all’evento.

È possibile anche abbonarsi ad altre emittenti che forniscono tutte le gare live a prezzi vantaggiosi. F1 TV, ad esempio, è una piattaforma molto apprezzata dagli utenti, offrendo lo streaming in tempo reale delle gare, replay, statistiche e molto altro, inclusi eventi di F2, F3 e Porsche SuperCup. Il tutto con prezzi che partono da 2.99 euro al mese, meno di 3 caffè.

Per accedere a F1 TV, basta connettersi al sito o all’app utilizzando Surfshark, collegandosi a un server VPN di un Paese in cui il servizio è disponibile. Per abbonarsi a Surfshark, si può partire da questo link diretto, dove sono elencati i prezzi per i vari abbonamenti mensili o annuali, a partire da poco più di 2 euro al mese.