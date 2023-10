Come impedire al tasto di blocco di terminare le chiamate su iOS 17

Siete stufi di riagganciare le telefonate senza volerlo? Perché con iPhone, se si preme accidentalmente il pulsante di blocco dello schermo, è proprio questo che succede: la chiamata termina all’istante. Questo diventa particolarmente fastidioso quando si sta guidando o si hanno le mani impegnate, perché oltre a distrarre richiede che uno dei due prenda in mano il telefono e faccia ripartire la telefonata.

E quante volte accade che sono entrambi gli interlocutori a far proprio questo, per altro contemporaneamente? così va a finire che la linea o il telefono vanno in tilt, e bisogna ricominciare da capo, ovvero attendere che si venga richiamati o richiamare noi stessi, magari scambiando prima un messaggio: “non toccare niente, ti richiamo io”.

Snervante, non c’è che dire, e decisamente una gran perdita di tempo. Ma se avete la pazienza di leggere le righe che seguono, troverete la soluzione che vi permetterà di evitare tutto questo.

In iOS 17 infatti è presente un interruttore che disattiva la funzione di riaggancio delle telefonate attraverso la pressione del tasto di blocco. Così facendo questo tasto continuerà a fare tutto quel che è in grado di fare: nel caso di una telefonata, bloccherà lo schermo o, se già bloccato, lo riattiverà.

Come disabilitare il riaggancio col tasto di blocco

Se avete intenzione di procedere in tal senso allora non dovete far altro che aprire l’app Impostazioni, recarvi nel pannello Accessibilità e selezionare la scheda Tocco. Qui, scorrendo in basso, troverete la voce Impedisci al tasto di blocco di terminare la chiamata: attivate l’interruttore, e il gioco è fatto.

