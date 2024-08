Come realizzare uno Star trail con iPhone per inseguire le stelle

Pubblicità

Se vi state chiedendo come si scattano gli Star Trails, ovvero quelle fotografie in cui le stelle disegnano impressionanti cerchi nel cielo, siete nel posto giusto: in questo articolo non solo vi spieghiamo la tecnica, ma vi guidiamo passo-passo per fare tutto con iPhone. In questo modo non solo otterrete l’immagine tanto desiderata, ma cel’avrete subito pronta, senza dover tornare a casa per elaborare tutto dal Mac.

Regole generali

Prima però di indirizzarvi verso questa o quella applicazione vanno innanzitutto elencati quei piccoli accorgimenti necessari per poter ottenere la foto. Non sempre è infatti possibile immortalare il cielo stellato, per ragioni diverse e molto semplici.

Banalmente infatti c’è bisogno di un cielo limpido, altrimenti quelle stampate nel cielo saranno soltanto le nuvole.

Dovete poi trovarvi il più lontano possibile dai centri abitati perché i lampioni e tutte le altre luci che producono quello che chiamiamo inquinamento luminoso finiranno per sporcarvi la foto o, nei casi peggiori, impedirvi del tutto di immortalare le stelle.

La montagna è il posto ideale, ma se dove vi trovate non ce ne sono allora potete aiutarvi con un’app come Light Pollution Map (iPhone, iPad, Android) (accessibile anche via web) che vi indica le zone in cui questo fenomeno è meno presente.

Anche la Luna è nostro nemico nelle foto al cielo stellato. Perciò, calendario alla mano, organizzatevi per fotografare le stelle quando c’è Luna Nuova (quando non si vede) o nelle ultime fasi di Luna Calante per ridurre il disturbo al minimo.

Se siete in vacanza e avete i giorni contati potreste pure valutare di usare un’app come Moon Tracker (iPhone, iPad, Apple Watch, Android) che vi mostra in AR la traiettoria del satellite in modo da permettervi di individuare il momento migliore per scattare la foto senza Luna nei paraggi.

Il telefono poi va tenuto fermo per diversi minuti/ore, quindi avete necessariamente bisogno di un cavalletto. Se non ne avete ancora uno date un’occhiata alla nostra guida dedicata.

Tutto questo comunque risulterà del tutto inutile se non avete spazio a sufficienza sul telefono, perciò prima di cominciare assicuratevi di poter scattare centinaia di foto senza intoppi. Quanto spazio dipende dalla foto che state cercando di ottenere e dalla qualità finale desiderata. Se scattate in RAW (Pro RAW, su iPhone) vi serviranno forse anche diversi GB liberi.

Potete farvi un’idea più precisa leggendo questo nostro interessante approfondimento sulla fotografia Pro con iPhone. E per liberare rapidamente spazio sui vostri dispositivi, sicuramente una memoria Flash è la soluzione più rapida. Se non sapete da dove cominciare, abbiamo una guida anche per questo.

Impostazioni preliminari

Indipendentemente dal fatto che decidiate di scattare la foto con un iPhone, un telefono Android o una fotocamera reflex, ci sono alcune impostazioni uguali per tutti da tenere a mente.

Per prima cosa, niente zoom ma anzi c’è bisogno di una vista grandangolare per ottenere risultati migliori.

Disattivate poi l’HDR, il Flash e le Foto Live su iPhone perché sono tutte funzioni che in un modo o nell’altro finiscono per rovinarvi questa tipologia di scatto o anche solo appesantire il telefono rendendolo meno reattivo.

Configurare la fotocamera

Tre infine sono le regole generali per le foto alle stelle, Star Trails compresi.

Tenete gli ISO bassi o comunque non più di 3200 ISO, perché minore è il rumore nel fotogramma e migliore sarà la qualità finale dello scatto.

Impostate la messa a fuoco su manuale e spostate il selettore su Infinito. Questo è molto importante perché un cambio di fuoco automatico imprevisto vanificherà tutti i vostri sforzi.

Servono poi tempi lunghi di esposizione (ecco perché il cavalletto), diciamo tra i 15 e i 30 secondi per ciascun fotogramma.

E come già spiegato poc’anzi se potete scattare in RAW il risultato sarà certamente migliore, anche se questa non è una impostazione obbligatoria: anche in JPEG potrete comunque ottenere buone fotografie al cielo stellato.

Applicazioni utili

Per raggiungere più facilmente l’obiettivo dello Star Trails potete fare affidamento ad alcune applicazioni e servizi.

Ad esempio con un’app come Star Walk (iPhone, iPad, Apple Watch, Android), Sky Map (iPhone, iPad, Android) o Stellarium (iPhone, iPad, Android) avete la possibilità di sfruttare le tecnologie AR per trovare l’inquadratura perfetta andando a posizionare la stella polare in un punto preciso del fotogramma.

Questo è molto importante perché quella sarà l’unica stella che resterà ferma, mentre tutte le altre gli gireranno intorno creando i famosi cerchi di luce. Molto dipende dalla fotografia che vorrete ottenere perché potreste anche decidere di tenerla fuori dalla scena, ma sapere dove si trova vi permetterà di determinare con precisione la posizione delle linee o dei cerchi prodotti dalle altre stelle.

Un’altra app che potrebbe esservi di aiuto (ma in questo caso non indispensabile) è PhotoPills (iPhone, iPad, Android) perché tra le altre cose sfrutta la posizione GPS del dispositivo per fornire tantissimi consigli ai fotografi, non solo per gli Star Trails perfetti nel punto in cui vi trovate voi, ma anche per Time Lapse, foto ad alba e tramonto. Include anche diversi strumenti per i calcoli della distanza iperfocale e altri dettagli utili a chi scatta con una fotocamera tradizionale.

Come fotografare le stelle con iPhone

Ed eccoci arrivati al punto centrale di tutta la questione: l’app per creare lo Star Trails con iPhone.

Se avete un iPhone 11 o successivo potrebbe bastarvi anche la Modalità Notte di Apple. Si attiva da sola quando la luce è scarsa e ve ne accorgete dalla comparsa di un pulsante giallo in alto a sinistra, al cui interno è mostrato il numero di secondi durante i quali sarà necessario star fermi per scattare la fotografia. In questa occasione va cliccato per impostare manualmente su Max.

Se il vostro iPhone è più vecchio o volete comunque avere un controllo maggiore di tutto il processo, avete bisogno di un’app dedicata.

Una delle migliori è Halide Mark II – Pro Camera (iPhone, iPad, Apple Watch) ma anche con Photon (iPhone) potete raggiungere l’obiettivo. Vanno bene anche altre applicazioni (qui ne trovate elencate altre utili allo scopo) come purché offrano sufficienti controlli manuali per regolare gli ISO, i tempi di scatto e le altre indicazioni che vi abbiamo già elencato nei capitoli precedenti.

Eventualmente c’è anche Slow Shutter Cam (iPhone, iPad, Apple Watch) che fa tutto da sola, ma è pensata principalmente per fotografare le scie luminose delle auto e non quelle delle stelle. Potete anche provarla, ma il metodo che vi indichiamo in questo articolo vi porterà dritti allo Star Trails senza errori, anche se c’è da lavorare un po’ di più.

Come montare lo Star Trails con iPhone

Una volta messo il telefono sul cavalletto, trovata l’inquadratura e impostati i vari parametri, bisognerà cominciare a scattare fotografie. Come abbiamo già detto ogni scatto viene prodotto in 15-30 secondi, e dovrete raccoglierne diversi per ottenere l’effetto scia stellato.

Più ne raccogliete e maggiore sarà la lunghezza della striscia luminosa, quindi dell’effetto Star Trails. Per orientarvi diciamo che con 150-200 foto ottenete già una bella fotografia di questo tipo, quindi vi terrà impegnati almeno 4-5 ore.

Ottenute le foto, dovrete fonderle insieme. Generalmente i professionisti usano Photoshop, ma ci sono applicazioni che portano allo stesso risultato senza troppi smanettamenti e, soprattutto, senza chissà qualche conoscenza tecnica.

Una di queste è Star Stacker (iPhone, iPad, Mac) che vi permette di ottenere quattro effetti diversi ad esempio accentuando la luminosità delle stelle o amplificando l’effetto “stella cadente”.

Basta caricare le foto e scegliere l’effetto, poi fa tutto da sola. Un esempio è dato dalla foto realizzata dallo stesso sviluppatore che vi mostriamo qui sotto: per farla dice di aver usato una reflex e ci sono voluti 170 scatti in RAW da 15 secondi ciascuno.

Se potete o volete elaborare gli scatti dal Mac una buona alternativa è StarStaX, che si scarica dal sito ufficiale inserendo il cognome dello sviluppatore come password, ovvero enzweiler tutto minuscolo. Per il suo funzionamento vi rimandiamo direttamente alla sua guida, che è molto precisa e dettagliata.

