PhotoPills, l’App per pianificare la foto perfetta con la realtà aumentata

Lo strumento che ogni fotografo dovrebbe avere: è così Kevin Raber di Luminous-landscape.com etichetta PhotoPills, un’applicazione per smartphone e tablet che offre decine di strumenti utili per ideare, progettare e scattare immagini perfette in ogni situazione.

Che si stia pianificando uno scatto con il Sole o con la Luna o che si desideri fotografare al meglio la Via Lattea e che a farlo sia un fotografo professionista o uno alle prime armi non ha importanza. Quest’app infatti è un tutto-in-uno che consente di pianificare l’immagine che si ha in mente e realizzarla al meglio delle proprie possibilità.

PhotoPills, apprezzatissima anche dai fotografi Mark Gee e José B. Ruiz, quest’ultimo a cui è stato recentemente conferito il Premio Innovazione Wildlife Photographer of the Year, offre un planner basato su mappe 2D di Sole, Luna e Via Lattea con ricerca rapida degli allineamenti dei primi grazie ad un sistema di Realtà Aumentata incorporato.

Mette in mano anche una serie di strumenti che, sfruttando il GPS per conoscere la posizione geografica dell’utente o attraverso l’inserimento manuale della città, permette di conoscere i momenti precisi di alba e tramonto ed include le date per la Superluna, il calendario lunare e diversi calcolatori per costruire al meglio contenuti in Timelapse, Spot Stars, Star Trail e lunghe esposizioni. Comprende anche tutte le tabelle per il calcolo della distanza iperfocale, PdC, AdC, Distanza del soggetto, Corrispondenza lunghezze focali.

In pratica PhotoPills consente di preparare la foto prima dello scatto per ottenere la composizione perfetta. Puntando lo smartphone nella direzione in cui si progetta di scattare la fotografia ed utilizzando la Realtà Aumentata è cioè possibile capire se Sole, Luna, Via Lattea, equatore celeste e stella polare si troveranno nella posizione desiderata al momento dello scatto.

L’app permette di creare una lista delle foto pianificate per poter arrivare sul posto in tempo e se si incontra un luogo da ricordare si potrà salvarlo come Punto di Interesse aggiungendo al volo uno scatto fatto con il telefono ed allegandovi eventuali note.

Tutto questo ha un prezzo: 10,99 euro, nel momento in cui scriviamo, per acquistare l’app in versione universale per iPhone e iPad o dal Play Store per la controparte Android.