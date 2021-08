Con Slow Shutter Cam scattate foto a lunga esposizione con iPhone e iPad

Un tempo le fotografie a lunga esposizione erano una prerogativa delle fotocamere DSLR, ma con Slow Shutter Cam questa modalità finisce pure su iPhone e iPad. Si tratta di una piccola ma efficace applicazione che fa una cosa sola ma la fa molto bene: quella di permettere di mantenere aperto il diaframma per catturare più luce e produrre fotografie altrimenti irrealizzabili.

Questa tecnica fotografica viene utilizzata ad esempio per catturare le scie di luce prodotte dai fari delle automobili che circolano al buio lungo le strade, oppure per fotografare il cielo stellato di notte. Si usa anche in piena luce per fotografare l’acqua di fiumi e ruscelli con il famoso “effetto seta”, o più in generale per dare movimento ad una scena statica, come potrebbe ad esempio essere il movimento di una giostra al parco giochi. A volte basta una frazione di secondo, altre volte è necessario mantenere la fotocamera su un cavalletto e inquadrare la scena catturando tutto quel che accade durante un tempo molto più lungo che può arrivare anche a superare i 20 secondi per il cielo stellato puntiforme o, nel caso di effetti di stelle con la scia, anche di svariati minuti.

Tutto questo come dicevamo normalmente richiede una fotocamera reflex e un’attrezzatura professionale, che si compone di ottiche molto luminose (e ultragrandangolari nel caso del cielo stellato puntiforme), un treppiede e un telecomando per lo scatto remoto onde evitare vibrazioni. Con l’app Slow Shutter Cam, che significa “fotocamera con otturatore lento”, si fa tutto dall’iPhone e al massimo può esserci il bisogno di un treppiede, visto che chi possiede un Apple Watch può usarlo per controllare l’app a distanza (in alternativa si possono utilizzare le cuffiette con filo per schiacciare il tasto di scatto senza produrre vibrazioni al telefono fissato ad un treppiede).

L’app semplifica enormemente tutto il processo perché non c’è neppure bisogno di alcuna conoscenza tecnica in merito a questa particolare pratica fotografica. Offre infatti modalità specifiche che si preoccupano di impostare i migliori parametri per ottenere lo scatto desiderato. Ad esempio nel caso di effetto seta per l’acqua o per aggiungere movimento ad un oggetto che si muove nella scena, basta selezionare la modalità “Motion Blur”, mentre per dipingere con la luce c’è la “Light Trail”. Invece con “Low Light” si può decidere manualmente la durata dello scatto e catturare così il cielo stellato.

L’app stata presentata numerose volte da Apple – ad esempio negli articoli “Elementi essenziali dell’App Store: fotocamera e fotografia” “Fotografia per professionisti: Controllo totale”, “Scatto su iPhone 6: Scatta bellissime foto”, “Straordinarie app fotografiche” e “La migliore nuova app” – ed è stata nominata per il 2010 e il 2021 come “Best App Ever Award – Best Photo App”, a riprova di quanto la semplicità a volte possa essere premiata. Lo spiega anche Marty Yawnick del blog “Life In LoFi”, affermando che si tratta di «una di quelle rare applicazioni di fotografia che crea effetti di cui pochi altri sono capaci, lo fa con facilità e offrendo i risultati migliori».

“Slow Shutter Cam” è sviluppata da Cogitap Software e attualmente si trova in 17esima posizione nella categoria “Foto e video” su App Store, dove ha ricevuto 100 valutazioni con una media di 4,3 stelle su 5. La versione attuale è la numero 5.0 e per poter essere installata richiede almeno 4 MB di spazio e la versione 11.0 di iOS e iPadOS. Costa 1,99 euro, non ci sono abbonamenti e tutte le funzioni sono incluse con l’acquisto. Dal punto di vista della privacy non viene raccolto nessun dato.