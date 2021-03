Trasferire foto e video da iCloud a Google Foto con un servizio di Apple

Apple ha presentato un nuovo servizio pensato per rendere facile e veloce il trasferimento di foto e video memorizzati da iCloud su Google Foto.

Apple spiega che questo nuovo servizio è inizialmente disponibile per i clienti che si trovano nell’Unione europea (quindi anche dall’Italia), in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e nel Regno Unito.

È possibile richiedere di trasferire una copia delle foto e dei video archiviati in Foto di iCloud a Google Foto. Il trasferimento di foto e video da Foto di iCloud non rimuove o altera i contenuti archiviati con Apple, ma ne invia una copia all’altro servizio.

Apple spiega che il processo di trasferimento richiede “da tre a sette giorni”. “In questo periodo di tempo verifichiamo che la richiesta sia stata presentata da te ed effettuiamo il trasferimento”. La Mela spiega ancora che “alcuni dati e formati disponibili in Foto di iCloud, come album smart, Live Photos o alcuni file RAW, potrebbero non essere disponibili quando si trasferiscono i contenuti a un altro servizio”.

Per richiede trasferimento di foto e video è necessario utilizzare Foto di iCloud per l’archiviazione di foto e video, disporre di un ID Apple che utilizza l’autenticazione a due fattori, disporre di un account Google che utilizza Google Foto e ovviamente disporre di sufficiente spazio di archiviazione nell’account Google per il completamento del trasferimento.

È possibile avviare una richiesta di trasferimento accedendo con l’ID Apple a privacy.apple.com; si seleziona “Transfer a copy of your data” (Trasferisci una copia dei tuoi dati) e si seguono le istruzioni per completare la richiesta (verrà richiesto di accedere all’account Google per avviare il trasferimento).

L’utente riceverà una notifica tramite email della richiesta di trasferimento e un’altra email al termine del trasferimento. Se si annulla la richiesta di trasferimento prima del relativo completamento e alcune foto o alcuni video sono già stati trasferiti, questi rimarranno in Google Foto.

Lo spazio di archiviazione totale dell’account Google viene applicato ai contenuti trasferiti da Foto di iCloud a Google Foto. Anche Google Foto ha un limite di 20.000 foto per album. Se trasferisci un album contenente più di 20.000 foto, le foto aggiuntive vengono comunque trasferite ma non vengono aggiunte all’album.