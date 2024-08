L’app gratuita trasforma iPhone in un telecomando universale per Smart TV

Pubblicità

C’è un’app che vi fa controllare il televisore attraverso lo schermo di iPhone, con pulsanti e funzioni speciali che non trovate neppure sul telecomando originale.

In passato vi avevamo parlato di un’app simile chiamata TV Remote, che però funziona soltanto con gli iPhone più recenti (serve almeno iOS 16) e per essere usata pienamente dovete abbonarvi a 1,99 € al mese (oppure 14,99 € l’anno) o comprare per 44,99 €.

Quella che vi segnaliamo oggi invece si può usare anche sugli iPhone sui quali gira almeno iOS 14 e, soprattutto, è completamente gratuita.

Compatibilità

Si chiama Stick e supporta un lunghissimo elenco di marchi tra cui:

Samsung;

LG;

Sony;

Hisense;

TCL;

Roku;

Vizio.

Inoltre funziona con:

Fire TV di Amazon;

tutti i televisori dotati della piattaforma Android TV.

Come si usa

Usarla è semplicissimo: dopo averla scaricata e installata su iPhone, non dovete far altro che:

aprirla ;

; quindi selezionare il televisore da controllare dall’elenco;

dall’elenco; confermare il collegamento non appena vedrete comparire la notifica sulla vostra TV.

A quel punto il telecomando originale non vi servirà più perché dall’app potrete far tutto: non solo accenderla e spegnerla ma anche controllare il volume e passare rapidamente da un canale all’altro.

Ma soprattutto l’app vi permette di accedere a diverse funzioni molto più rapidamente rispetto a quando controllavate la TV con il suo telecomando.

Ad esempio col pulsante App potete sfogliare ed aprire direttamente le applicazioni installate sul televisore, mentre cliccando su Browser l’interfaccia dell’app si trasforma in un pratico controller dotato di trackpad e tastiera del telefono tramite cui poter muovere il cursore e digitare testi su Google a altri siti web.

C’è anche l’opzione Cast che vi permette di sfogliare sul grande schermo le foto presenti nella Galleria di iPhone, rivivendo così i momenti più importanti della vostra vita con amici e parenti senza dover armeggiare con chiavette USB o cose del genere.

Per scaricarla

Come dicevamo supporta tutte le Smart TV più recenti di molti dei marchi più conosciuti, ma non essendoci un elenco completo e aggiornato non sappiamo dirvi se funziona anche col vostro televisore. Vi conviene scaricarla e provarla direttamente: tanto è gratuita.

Nel caso, la trovate su App Store: pesa intorno ai 20 MB e serve iOS 14. Volendo funziona anche su visionOS 1.0 e sui Mac M1 (e seguenti) con almeno macOS 11.

Il mercato delle TV – tra annunci, novità, guide, app e accessori – è trattato da Macitynet in questa sezione del sito.

Altre guide…

Lo sapevate che su Macitynet trovate centinaia di altri tutorial su iPhone, iPad, ma anche su Mac e Apple Watch? Vi basta cliccare sul nome del dispositivo che vi interessa per sfogliarli tutti selezionando poi quelli che desiderate leggere. Tutti i tutorial per iOS 17 sono nella sezione dedicata al sistema operativo e ai suoi aggiornamenti.