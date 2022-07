Comet spacca i prezzi con le offerte Sottocosto d’Estate

Inizia la promozione Sottocosto d’Estate Comet in tutti gli oltre 110 negozi della catena con mega sconti su un numero limitato di pezzi, per esempio: iPhone 13 da 128GB è proposto a solamente 769 € invece del prezzo di listino di 939 euro (solo 600 pezzi), mentre l’aspirapolvere Dyson Cyclone V10 Absolute è proposto a 399€ invece di 499 euro, offerta limitata a 500 pezzi.

In questi giorni nei negozi Comet, oltre al Sottocosto d’Estate, ci saranno sconti fino al 50% sui grandi elettrodomestici.

Oltre alle mega offerte nei negozi Comet, le trovate tutte nel nuovo volantino Sottocosto d’Estate sfogliabile online, la catena propone numerose altre promozioni anche tramite il suo negozio online Comet: tra queste la nuova videocamera 4K di sicurezza IMOU Knight per esterni, Wi-Fi, dotata di sirena e faretto a 169€, acquistandola si ottiene un buono sconto di 25 euro spendibile nei negozi e nel sito Comet.

Grazie a Comet il risparmio arriva fino a ben 500 euro per il computer potatile dedicato ai videogiochi Acer Nitro 5. Con processore Intel Core i7, SSD da 1TB, 16GB di memoria RAM, schermo LCD 15,6” e scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3060 con 6GB di RAM dedicata, questa macchina costa di listino 1.699 euro, mentre nel negozio online Comet si compra a solamente 1.199€, un risparmio di ben 500€ come dicevamo.

Ma non è finita: sempre nel negozio online della catena Comet i grandi elettrodomestici sono proposti con sconti che partono dal 20% fino ad arrivare al 60%, anche per i modelli da incasso: ricordiamo che questa promozione, salvo proroghe, termina l’11 luglio. Infine per chi è alla caccia di novità e risparmi per la Casa Smart, il negozio online Comet propone una ampia selezione di lampade smart Philips HUE per giardino e terrazzo con sconti fino al 25%. Vi ricordiamo che le lampade sono gestibili direttamente da smartphone attraverso Bluetooth o possono entrare a far parte di un sistema domotico più completo compatibile anche con Homekit, Alexa e Google attraverso l’hub-gateway Hue che gestisce fino a 50 lampade diverse.