Apple MagSafe 3, ora il cavo ha i colori di MacBook Air M2

Apple ha reso disponibile il suo cavo di ricarica da USB-C a MagSafe 3 come acquisto separato in tre nuovi colori corrispondenti a quelli dei nuovi MacBook Air M2 2022 (ora in preordine) proposto nelle tinte Mezzanotte, Galassia oltre ai tradizionali Grigio siderale e Argento, le stesse tinte ora disponibile per il cavo MagSafe 3 di Apple.

Finora questo cavo, proposto al prezzo di listino in Italia di 55 euro, era venduto esclusivamente in tinta argento. Ricordiamo che Apple include già un cavo di ricarica MagSafe 3 abbinato al colore del portatile, all’interno della confezione con il nuovo MacBook Air M2, ma adesso il cavo può essere ordinato individualmente dal negozio online di Apple per coloro che ne desiderano uno in più o hanno bisogno di sostituire quello vecchio.

Il cavo è anche compatibile con i modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici rilasciati lo scorso anno. Ciò significa che i clienti che hanno acquistato un nuovo MacBook Pro in grigio siderale saranno finalmente in grado di ottenere un cavo MagSafe 3 grigio siderale abbinato, poiché Apple ha scelto in qualche modo sorprendentemente di abbinare nella confezione un cavo argento con il portatile grigio siderale.

La tecnologia MagSafe consente al cavo di collegarsi magneticamente a un MacBook: se qualcuno inciampa nel cavo, il connettore magnetico si sgancia in modo che il MacBook non cada. Ancora, se il portatile viene strattonato, il connettore si sgancia evidando di danneggiare il connettore. Il cavo è lungo due metri e presenta un design intrecciato per una maggiore durata.

Ricordiamo che il nuovo MacBook Air è ora disponibile per l’ordine prima delle consegne a partire dal 15 luglio. Il notebook è alimentato dal nuovo chip M2 di Apple ed è stato ridisegnato con un display da 13,6 pollici leggermente più grande, una tacca per la videocamera e bordi più piatti.

I prezzi per il nuovo MacBook Air partono da 1529 euro in Italia. Il MacBook Air della generazione precedente con chip M1 rimane disponibile a 1299 euro ma è possibile trovarlo con sconti del 9% o superiori.