Comprate due giochi scontati da tavolo e il terzo è in regalo su Amazon – ultimissime ore

Anche se le feste sono ormai concluse, ci saranno altre occasioni per riunirsi in famiglia o con gli amici e passare una piacevole serata in compagnia con un gioco da tavolo. Perciò non fatevi trovare impreparati e sfruttate l’offerta attualmente in corso su Amazon: fino all’8 gennaio potete scegliere tre giochi di società e pagarne soltanto due, e neppure a prezzo pieno.

In questa pagina infatti trovate l’elenco dei titoli aderenti all’iniziativa che sono già scontati: non dovete far altro che sceglierne tre per pagarne due in sconto e veder tagliare il prezzo del terzo (il più economico dei tre) al momento del pagamento.

Cosa c’è in ballo

In offerta ci sono molti dei classici e intramontabili giochi che resistono al susseguirsi delle generazioni, come ad esempio il celebre Monopoli disponibile anche in versione semplificata per far giocare anche i più piccoli (dai 4 anni in su).

Un altro dei giochi che non possono mancare in casa è Taboo, semplice ma sempre coinvolgente e buono anche per partire di pochi minuti.

Al carrello potreste voler aggiungere anche il gioco di carte UNO, sia nella versione classica che nelle sue varianti a tema Harry Potter e Super Mario Bros.

A tema Harry Potter c’è anche il mitico Scarabeo (conosciuto anche con il titolo inglese Scrabble) e, per i fan più accaniti della saga c’è la possibilità di rivivere la magia del Torneo Tremaghi con il relativo gioco da tavolo.

Un altro gioco semplice ma sempre avvincente che aderisce a questa offerta è Forza 4, per sfidare un amico anche durante i viaggi in auto, mentre se si vuole spostare la competizione sulla cultura c’è la possibilità di aggiungere al carrello anche il Trivial Pursuit.

La promozione

Questi come dicevamo sono soltanto alcuni dei titoli che potete comprare in offerta beneficiando della promozione prendi-tre-paghi-due: potete dare uno sguardo all’elenco completo cliccando qui.