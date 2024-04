I dirigenti Amazon si messaggiano con Signal, il Governo Usa si insospettisce

La Federal Trade Commission statunitense – l’agenzia governativa statunitense che promuove la tutela dei consumatori, l’eliminazione e la prevenzione di pratiche commerciali anticoncorrenziali – punta il dito contro Amazon per l’uso di Signal, l’applicazione di messaggistica istantanea centralizzata che consente di effettuare chat e chiamate audio-video crittografate.

Lo riferisce il quotidiano USA Seattle Times spiegando che l’app può essere impostata per cancellare automaticamente i messaggi, e che questa sarebbe stata sfruttata per nascondere informazioni relative ad indagini antitrust in corso.

In atti presentati al tribunale, l’FTC ha chiesto ad Amazon di condividere informazioni riguardo sue policy e istruzioni relative all’uso dell’app Signal. L’FTC accusa i dirigenti Amazon di avere manualmente attivato l’opzione che consente di cancellare i messaggi in Signal, anche dopo che questi avevano appreso delle indagini in corso ed era stato espressamente chiesto all’azienda di conservare documenti, email e messaggi.

Secondo l’FTC, molti dirigenti di alto livello di Amazon hanno usato Signal, inclusi l’ex CEO e l’attuale presidente Jeff Bezos, il CEO Andy Jassy, il responsabile dell’ufficio legale David Zapolsky, ma anche Jeff Wilke, ex responsabile worldwide consumer business, e Dave Clark, ex direttore operativo a livello mondiale.

“Amazon è un’azienda che controlla strettamente cosa scrivono i suoi dipendenti”, hanno indicato agli atti i consulenti legali di FTC giovedì 25 aprile; “ma la dirigenza senior ha usato anche altri canali per le comunicazioni interne, evitando la necessità di parlare facendo attenzione, distruggendo le registrazioni dei loro messaggi…”

Nei documenti presentati in tribunale, l’FTC ha chiesto ad Amazon di fornire documentazione relativa alle policy sull’uso di Signal e altre app che consentono di creare e gestire messaggi effimeri. Il sospetto dell’agenzia governativa statunitense è che Amazon abbia di proposito usato Signal e app simili per nascondere informazioni di rilievo per le indagini in corso.

Signal sfrutta un protocollo di sicurezza denominato Signal Messaging; gli algoritmi di crittografia end-to-end rendono sicure le informazioni scambiate, quali audio, testo, documenti e video, memorizzando sui server unicamente il giorno in cui l’utente si connette al servizio, mentre le conversazioni e i file scambiati restano memorizzati sul dispositivo, e consente inoltre di di nascondere il mittente del messaggio inviato. Una nuova funzionalità attivata di recente nell’app in questione, perette di scegliere un nickname e comunicare con gli altri utenti del servizio senza far conoscere il proprio numero di telefono.