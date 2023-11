Black Friday, striscia LED Philips Hue White and Color Ambiance e Hub, solo 104,99€

Ci sono strisce LED e strisce LED. Se volete “LA” striscia LED dovete comprare la Philips Hue White and Color Ambiance che oggi non solo è in sconto per il Black Friday ma la trovate in sconto in bundle con l’HUB che la controlla ad un prezzo top, 104,99€.

Parliamo probabilmente della migliore striscia LED multicolore al mondo, un prodotto affidabile, perfetto per ogni tipo di ambiente e capace di disegnare le luci come pochi concorrenti sono in grado di fare.

Tra i suoi pregi abbiamo l’estrema flessibilità. Questo permette di modellarne il percorso in maniera precisa con curve anche molto strette. Ad esempio potremo usarla intorno ad un mobile, lungo le scale, per decorare una parete seguendo gli elementi che la distinguono o abbiamo appeso.

Offre fino a 16 milioni di colori che possono essere selezionati e sfruttati per situazioni o ambienti specifici mediante una semplice applicazione per iOS o Android.

Nel bundle con la striscia da due metri abbiamo anche l’Hub. Grazie ad esso possiamo mettere la striscia nella lista dei nostri dispositivi Homekit e automatizzarne il funzionamento usandola, ad esempio, come sveglia o accendendola e spegnendola da remoto, sincronizzando i colori con la riproduzione di un film. Ovviamente sarà compatibile con Siri.

La stessa cosa accadrà per chi ha uno smartphone Android.

La striscia da sola costerebbe 100€. L’Hub 41 euro. Insieme invece pagate tutto 104,99 euro in occasione del Black Friday. In pratica l’hub è regalato