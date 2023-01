L’home theater e la smart home TCL di nuova generazione al CES 2023

La parola d’ordine del 2023 di TCL è Inspire Greatness (ispira grandezza), che in occasione della fiera di Las Vegas si mostra in 1.600 metri quadrati di stand dove è possibile sperimentare la tecnologia e i prodotti in arrivo.

Home theater

Si spinge soprattutto sull’home theater con le nuove serie di TV Mini LED e QLED e le più recenti soundbar con audio di qualità cinematografica della serie RAY-DANZ con Dolby Atmos. Ma c’è spazio anche per gli smartphone 5G, dimostrazioni di realtà aumentata (AR), nuove esperienze personali di visione a schermo intero, e una nuova area Green dove approfondire l’impegno di TCL per la sostenibilità.

L’ultimo TV Mini LED di punta ha uno schermo da 98 pollici con local dimming su oltre 2.000 aree, luminosità di picco di 2.000 nit e controllo della retroilluminazione, caratteristiche che consentono di ottenere immagini nitide e luminose e contrasti netti.

Ci sono anche i TV QLED da 75 a 98 pollici con tecnologia Quantum Dot Color, e per gli appassionati di videogiochi l’azienda ha preparato TV con bassa latenza e ottimizzati per i giochi di nuova generazione.

Casa

Per la casa invece una delle novità è la tecnologia FreshIN AC 2023 dotata di un sistema che aiuta a trasportare l’aria fresca dall’esterno all’interno. Ci sono sensori che misurano la qualità dell’aria, un cruscotto dove leggere i risultati in tempo reale e un potente motore d’aria che contribuisce ad aumentare i livelli di ossigeno e di umidità con una capacità fino a 60 metri cubi all’ora.

Smartphone

Nuovi anche gli smartphone della serie TCL 40, tra cui TCL 40 R 5G, TCL 40 SE e TCL 408. Ognuno di questi è dotato della tecnologia di visualizzazione NXTVISION migliorata, batteria a lunga durata e fotocamera AI da 50 MP.

Tra i più moderni il TCL 40 R 5G con processore appunto 5G a 7 nm che promette connessioni ultraveloci a un prezzo accessibile. Il TCL 40 SE invece col suo schermo da 6,75 pollici, doppi altoparlanti stereo e schermo con frequenza di aggiornamento adattiva di 90Hz è pensato principalmente per chi affronta spesso lunghi viaggi.

Tablet

Sotto questo fronte invece viene messa in evidenza l’aggiornamento della tecnologia NXTPAPER sul TCL NXTPAPER 12 Pro, usabile con la E-Pen dell’azienda, che offre il 100% di luminosità in più rispetto alla generazione precedente e la capacità di filtrare ulteriormente la luce blu dannosa per proteggere la salute degli occhi.