Compressore d’aria portatile in offerta a soli 13 €

Per chi cerca un dispositivo compatto e versatile per gonfiare palloni e pneumatici, ecco un’offerta da non farsi sfuggire: in questo momento infatti è possibile acquistare un efficiente compressore d’aria portatile per soli 13 €.

Con una capacità di 150 PSI e una batteria 6.000 mAh, questo compressore offre una potenza notevole per affrontare diverse situazioni, dal gonfiaggio delle ruote della bicicletta agli pneumatici di auto e moto, palloni sportivi compresi.

Datosi che funziona senza fili risulta piuttosto pratico da usare ovunque proprio perché non è vincolato dalla presenza di una presa elettrica. E visto che misura 16 x 8 cm è pure abbastanza facile da riporre in un’auto o in uno zaino.

Monta uno schermo LED tramite cui poter monitorare in tempo reale la pressione dell’aria visualizzando i dati in quattro unità di misura: psi, bar, kPa e kg/cm².

Lo schermo offre anche informazioni sullo stato della batteria. Il tutto si controlla attraverso pulsanti fisici, quindi molto facilmente anche se si indossano dei guanti.

Questo compressore viene inoltre fornito con un cavo rinforzato e una serie di connettori vari per permettere di gonfiare facilmente qualsiasi camera d’aria, il che lo rende uno strumento indispensabile non solo per i ciclisti e gli automobilisti, ma anche per chi pratica sport e necessita di un gonfiaggio rapido e preciso.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 39 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 67% andando a spendere intorno ai 13 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

