Il pannello solare per le camere di sicurezza Eufy è in super sconto su Amazon

Il pannello solare per le camere di sicurezza Eufy è in super sconto su Amazon

Pubblicità Se non volete rischiare di rimanere a corto di batteria quando si tratta di telecamere di sicurezza in casa, allora un pannello solare certificato eufy Security, compatibile con tutti i dispositivi eufyCam, potrebbe essere la soluzione giusta per voi. Ancor di più adesso che è in sconto su Amazon. Per un’alimentazione continua, il pannello propone una potenza di 2,6 W ed è progettato per resistere agli agenti atmosferici con grado di protezione IP65. Funziona con diversi modelli di telecamere, come eufyCam, eufyCam E, eufyCam 2, eufyCam 2 Pro, eufyCam 2C e eufyCam 2C Pro, garantendo una ricarica costante per tutti questi modelli. Il pannello solare ad alta efficienza da 2,6 W assicura che la telecamera rimanga sempre carica con solo poche ore di luce solare diretta ogni giorno. Inoltre, il pannello assicura una installazione semplice: grazie al cavo lungo 4 m, è possibile posizionare il pannello solare in modo flessibile, assicurando la massima esposizione al sole. In più, la staffa di montaggio con rotazione a 360 gradi e i tasselli inclusi rendono l’installazione rapida e versatile. Per questi pannelli, eufyCam assicura il perfetto funzionamento con i dispositivi eufyCam, evitando danni alla batteria. L’utilizzo di pannelli non certificati, spiega il produttore, potrebbe compromettere il funzionamento del dispositivo. Ricordiamo, peraltro, che tra i punti di forza di questo pannello vi è la resistenza agli agenti atmosferici, grazie alla certificazione IP65, progettato per affrontare condizioni climatiche severe, garantendo affidabilità e durabilità in ogni situazione. Solitamente il pannello ha un costo di 50 euro, ma al momento lo si può acquistare con lo sconto del 30%, grazie al coupon che si può attivare direttamente nella pagina di acquisto Amazon. Clicca direttamente su questo link per acquistarla.

Offerte Speciali Sconto Apple Watch 10, risparmiate quasi 60 € Amzon sconta per la prima volta Apple Watch 10. Portate a casa la versione a 46mm del più innovativo degli Apple Watch degli ultimi anni con un risparmio di quasi 60€

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.